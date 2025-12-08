"Danke, ihr Fische": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Kurz mal den Laden zusammengeschrien hier, Halleluja!

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

---

In der 46. Minute beim Spiel SV Vogt vs. TSV Tettnang – Endstand: 2:2

Psychologische Spielchen hier? Die Halbzeit dauert ganz schön lange. Während die Tettnanger die Pause in der Kälte verbringen müssen, befinden sich die Vogter noch in der warmen Kabine. Renoviert sowas doch im Sommer!

Liveticker von Michael Dimmler

---

In der 85. Minute beim Spiel TSV Schmiden vs. TSV Nellmersbach – Endstand: 1:3

Keine Ahnung wer von denen getroffen hat, sie hätten aber den Ball spielen raus spielen müssen. Danke, ihr Fische 🤝

Liveticker von Christopher Russo

__________________________

