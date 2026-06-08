💜 Danke, Holger! 💜

– Foto: Karim Babil

Nach 5 Jahren an der Seitenlinie unserer 1. Herrenmannschaft endet eine gemeinsame Reise, die weit mehr war als nur Fußball.

Mit deinem Einsatz, deiner Leidenschaft und deinem unermüdlichen Engagement hast du unsere Mannschaft geprägt. Du warst nicht nur Trainer, sondern auch Motivator, Ansprechpartner und ein wichtiger Teil unserer VfB-Familie.