Nach 5 Jahren an der Seitenlinie unserer 1. Herrenmannschaft endet eine gemeinsame Reise, die weit mehr war als nur Fußball.
Mit deinem Einsatz, deiner Leidenschaft und deinem unermüdlichen Engagement hast du unsere Mannschaft geprägt. Du warst nicht nur Trainer, sondern auch Motivator, Ansprechpartner und ein wichtiger Teil unserer VfB-Familie.
Gemeinsam haben wir Siege gefeiert, Niederlagen verarbeitet und unzählige Erinnerungen geschaffen, die bleiben werden. Vor allem aber hast du Werte vermittelt, die weit über den Sport hinausgehen: Zusammenhalt, Respekt und Teamgeist.
Für all die Zeit, die Energie und die Leidenschaft, die du in unseren Verein investiert hast, sagen wir von Herzen:
DANKE für 5 unvergessliche Jahre!
Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg privat wie sportlich nur das Beste. Die Türen beim VfB Schinkel werden für dich immer offen stehen. 💜⚽
💜 Danke, Holger! 💜