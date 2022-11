Danke für nichts, Universum!

Ich kenne das ja aus meiner Elternzeit. Im Grunde hätte man höchstens ein oder zwei Stunden am frühen Nachmittag Zeit für sich. Wenn man aber nun ein zeitintensives Hobby hat, geht der ganze Tag, also bis man das kleine Monster wieder abholen muss, blitzschnell vorbei. Und wenn die Aufsichtspflicht von der Kita wieder auf die Eltern überspringt, kann man es eh vergessen, sich in Ruhe an den Rechner zu setzen.

Jedenfalls ging die Suche nach einem Job, bei dem man fürs Fußball gucken bezahlt wird, in die nächste Runde. Eine flinke Idee war es, einfach selbst Profi zu werden. Doch auch dieser Plan scheiterte kläglich und nach einer Saison als Keeper der zweiten C-Jungend des SC Siemensstadt, in der ich problemlos den „Tomislav-Piplica-Pannen-Preis“ hätte gewinnen können, hingen die Stollen wieder am Nagel.

Nun gut, dachte ich, dann eventuell eine andere Schiene. Vielleicht irgendwas hinter den Kulissen. Ich bekam in der 10. Klasse im Fach Berufskunde mächtig Ärger, weil ich nach Jobs im Internet gucken sollte und die Lehrerin sah, dass ich auf der Hertha Homepage rumklickte. Was ich da denn Arbeiten wolle, fragte sie mich. Tja, gute Frage eigentlich. Vielleicht schreiben. Denn Berichte zu Spielen habe ich damals schon geschrieben und auf der Homepage des Fanclubs veröffentlicht.

Na gut, die Art der geschriebenen Zeilen waren seinerzeit garantiert nichts, was Hertha als offiziellen Text hätte veröffentlichen können – von der Rechtschreibung mal ganz abgesehen. Heute sind, hoffe ich zumindest, die Texte etwas anspruchsvoller, wenn auch immer noch nicht konform für das Business Profifußball. Außerdem habe ich erkannt, dass man mich nicht mal verlegen würde, wenn ich ein Teppich vom Flohmarkt in einer Sozialwohnung wäre. Aber das ist okay. Das Universum hat mir auf wunderbare Weise klar gemacht, dass ich mein Hobby nie zum Beruf machen werde:

Eine Kollegin von mir ist Ärztin und zwar eine homöopathische. Ich habe mit diesem Kram nie viel anfangen können, aber sie ist davon überzeugt und glaubt daher unter anderem auch an die Kraft des Universums.

Ich habe schon ein paar Dinge versucht, um von meinen gekrizelten Worten leben zu können oder es wenigstens als Nebenjob ausüben zu können. Doch alle Bemühungen blieben bislang fruchtlos.

Eines Tages erzählte mir besagte Kollegin, die montags nicht arbeitet, weil sie da ihre Praxis betreut, dass sie das Universum gebeten hätte, ihr ein paar neue Patienten zu schicken. Ein paar Tage später meldeten sich zwei neue Patienten bei ihr. Das Universum meinte es also gut mir ihr. An jenem Tag grübelte ich auf dem Heimweg vor mich hin. Sollte ich vielleicht mal meine Bitte an die unendlichen Weiten richten? Kurz bevor ich später in meine Straße einbog sah ich an dem nahegelegenen Gemeindehaus einer Kirchengemeinde einen Impfbus stehen. Für alle jüngeren Leser: Während der Corona-Pandemie 2021 konnte man sich in umgebauten Bussen impfen lassen, um das Virus zu besiegen. Auf jeden Fall berichtete Radio Fritz über den Einsatz des Busses. Eine Art mobiles Sendestudio, verbaut in einem PKW stand zu diesem Zweck genau vor meiner Haustür. Es befand sich niemand in der Nähe, der nach Reporter aussah, aber ich steckte eine meiner Visitenkarten unter den Scheibenwischer. Auf dieser stand die Adresse meiner Facebook Seite. By the way: Besucht gerne dort „Des Kutten-Königs kleines Fußball Tagebuch“. Als ich am späteren Abend aus dem Fenster sah, war der Wagen weg. Zuversichtlich, dass das Universum den Fahrer/ Reporter meine Karte hatte finden lassen und ihn umgehend auf meine Seite gucken ließ war groß. Zufrieden setzte ich mich an den PC, um Facebook zu checken. Jedoch erreichte ich die Seite nicht. Da das Internet aber ansonsten funktionierte, musste es direkt an dem sozialen Netzwerk liegen. Auch Instagram war nicht zu erreichen und eine Google Suche später hatte ich die Gewissheit: Alles, was zu Facebook gehörte, war down. Es war nicht der von den Schwoblern und Querdenkern herbeigesehnte Umsturz, sondern ein einfacher Server-Fehler. Trotzdem konnte niemand, für ungefähr sieben Stunden, meine Seite abchecken. Das heißt, selbst wenn sich ein Reporter oder Redakteur des Radiosenders an diesem Abend mit meiner Schriftstellerei hätte befassen wollen, dass es unmöglich gewesen wäre. Genervt davon sah ich in den Abendhimmel und könnte schwören, dass das Universum mir da gerade den Mittelfinger gezeigt hatte.

Es blieben eh Zweifel und Fragen, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen würde:

Würde ich ohne meine Kollegen Gefahr laufen, sozial zu vereinsamen oder würde mich die Fußball-Community da auffangen? Und generell wäre die Frage, würde einem das Hobby als Beruf das Hobby selbst vermiesen oder hätte man in seinem Beruf den ganzen Tag Freizeit?

Eure Meinung?