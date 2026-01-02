Danke, Flo! 6 Jahre Herzblut für die JFG Schwarze Laber

In den letzten sechs Jahren hat Florian Ott die JFG Schwarze Laber maßgeblich geprägt – mit großem persönlichem Einsatz, viel Zeit und dem Blick dafür, was ein Jugendförderprojekt wirklich braucht: Struktur, Verlässlichkeit und sportliche Entwicklung. Als Flo das Amt übernommen hat, stand die JFG vor einer echten Mammutaufgabe. Der sportliche Weg war damals alles andere als selbstverständlich – vielfach ging es zunächst um Stabilität und Grundlagenarbeit. Genau in dieser Phase hat Flo Verantwortung übernommen und entscheidend dazu beigetragen, dass sich die JFG Schritt für Schritt positiv entwickeln konnte.

Dabei war es nicht immer einfach. Widerstände, unterschiedliche Sichtweisen und komplexe Rahmenbedingungen gehören zu einem Projekt dieser Größenordnung dazu – insbesondere im Hintergrund, wo vieles geschieht, was von außen nicht immer sichtbar ist. Flo hat auch in solchen Situationen Ruhe bewahrt, Gespräche geführt und konstruktive Lösungen erarbeitet.

Besonders deutlich wurde das in Phasen, in denen Verantwortung knapp war – etwa bei der A-Jugend, als es zeitweise schwierig war, Trainer zu finden. Auch hier hat Flo nicht weggeschaut, sondern mit Engagement und Ausdauer dafür gesorgt, dass es weiterging.