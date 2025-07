Danke Eisenbahner und Oabo

Ja..komisches Gefühl gestern gegen ein Team zu spielen, von denen man schon einige trainierte - hat mich echt gefreut...Da hat sich ein Kreis geschlossen.

Danke an Oabo mit ihrem Coach Tom Ellwanger (Legende)!

Die erste Halbzeit ein völlig ausgeglichener Kick, beide Teams mit Halbchancen, aber das Meiste spielte sich zwischen den Strafräumen ab.

Fabio Gargano wollte unbedingt das Training abbrechen, weil wegen kein Bock und wann sieht man Christian Haag schon mal in kurzen Hosen?

Veite errötete auf der Stelle - ob aus Wut, Bier oder Sonnenbrand werde ich erst heute in Erfahrung bringen.

So sollte also in der ersten Halbzeit nichts mehr passieren und man ging mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit sollte die Zuschauer aber entlohnen.

5 Minuten brauchte es, bis das Spiel komplett Fahrt aufnahm.

Langer Ball und Lehner fiel dieser auf die Schulter...er nahm den echt gut mit, zog davon und vollstreckte eiskalt.

Aber was lernten wir aus der vergangenen Saison?

Rückstand für uns bedeutet doppelter Fight - und ja..jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch.

In der 60. Minute hielt Pep mal richtig drauf und lötete den Ball links in die Maschen.

Nur zwei Minuten später bekam Oabo durch ein etwas ungestümes Vorgehen einen berechtigten Freistoß, bei dem Stefan Schwimmbeck die ''Aldi Katze'' Shaban ausschaute und ausnatzte.

Jetzt ging es Schlag auf Schlag...

Nur 5 Zeigerumdrehungen später wurde der agile Baris Bicici im Strafraum gelegt.

Ramadan nahm diese Chance an und verwandelte den Elfmeter rechts oben im Knick.

Marina holte sich sicherheitshalber noch ein Wittmann Bier, denn sie wusste, dass da noch was geschieht.

Ihre Tochter hingegen definiert sich neuerdings als Volleule.

Hardey selbst war sehr entspannt, weil er ein komplettes Vertrauen in uns hatte.

Eine Viertelstunde vor Ultimo schüttelte Pep Sadiku dann einen derartigen Sahneball aus dem Fussgelenk...dieser erreichte Thomas Mül...nein..Matthias Keil und dieser schob souverän zur ersten Führung des Spiels ein.

Im Verlauf gab es noch einige Standartsituationen für Oabo, die die Roten überstehen konnten.

Und dann endlich war es soweit..

Unser Vini jr.

Der, der fast eine komplette Saison verletzt war, war hellwach und konnte einen Fehler vor dem Oabo Tor ausnutzen und locker zum 4:2 einschieben...freut mich Vini!

Aber nun hatte Vini Blut geleckt wie Graf Drakula auf ner Menstruationsparty.

Ramadan legt quer und wer steht da blank?

Vini...Doppelpack!

Der hervorragende Schiedsrichter pfiff das Spiel dann ab und ein guter Start in die neue Saison konnte eingetragen werden - und ein schöner Abschied für mich.

Danke Jungs...das hat gestern nochmal richtig richtig Bock gemacht!

Nachdem ich gerne anmerkte, dass Can und Lukas mit mir in der IV harmonieren muss ich Alex herausheben gestern...Du lebst genau diese Einstellung am Platz, die ich liebe

Geiles, verdammt geiles Spiel von dir...wird mir echt fehlen mit euch Wilden.

Somit 5 Tore in einer Halbzeit..gegen eine gestandene Mannschaft gut aufgetreten.

Das macht Lust auf mehr!

Heute schauma dann die Erste - davor aber Burger King - auf die Fitness muss ich ja nimmer schauen.

Danke euch alles...Herz geht raus, Vallah