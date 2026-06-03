Dankbarer Rückblick auf eine erfolgreiche Saison VfL verabschiedet Spielerquartett und Trainer von F. · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Rütenbrock

Der VfL blickt auf eine Spielzeit zurück, mit der der Verein „sehr zufrieden“ ist. Gemeinsam habe man viele schöne Momente erlebt und bedankt sich ausdrücklich bei allen Unterstützern, die die Mannschaft während der Saison begleitet haben.

Zum Saisonende stehen allerdings auch mehrere Verabschiedungen an. Mitchel Hess wird den Weg zurück in die Niederlande antreten. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Karriereende und sportliche Neuorientierung

Auch Hendrik Stevens verlässt den VfL. Er wird sich künftig einer anderen Sportart widmen. Der Verein wünscht ihm viel Erfolg und vor allem Freude auf seinem weiteren Weg. Besonders emotional fällt der Abschied von Luis Rüschen und Lennart Janzen aus. Beide müssen ihre Fußballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen. Der VfL bedankt sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und die gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz.