Dank zweier Pohlabeln-Tore gewinnt Hilkenbrook Kellerduell von Gerry Grave · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser

Im Rahmen eines wichtigen Abstiegsduells in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord trafen gestern Abend im Osten des Emslands der SV Hilkenbrook und die SG Walchum-Hasselbrock aufeinander. Beide Teams befinden sich in einer kritischen Phase der Saison und kämpfen vehement darum, den Klassenerhalt zu sichern. Dabei gilt es insbesondere, gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller wichtige Punkte zu sammeln – ein Unterfangen, das den Bewohnern des Grenzortes bislang nur in begrenztem Umfang gelang. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Jansing hingegen verloren aber regelmäβig gegen diese Gegner, darunter auch gegen den SV Hilkenbrook (2:1).

Das Spiel zeichnete sich über weite Strecken als eine intensive Partie mit großem Einsatz beider Mannschaften aus. Angesichts der brisanten Tabellensituation war ein harter und kampfbetonter Fußball unvermeidlich. Der SV Hilkenbrook präsentierte sich dabei taktisch diszipliniert und konzentriert. Trotz eines größeren Ballbesitzanteils zugunsten der Gäste agierten die Hausherren sehr solide, verhinderten klare Chancen und nahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen gekonnt an sich.

Bereits nach acht Minuten gelang den Gästen die Führung durch Jannis Pohlabeln, der nach einem Angriff über die linke Seite erfolgreich abschloss. Dann kam die SG Walchum-Hasselbrock besser in Spiel und in der Folge kam es zu einer entscheidenden Szene, als Rechtsverteidiger Theo Kässens im Strafraum durch Kevin Kaiser gefoult wurde. Der Schiedsrichter entschied dann auf Elfmeter, den Henrik Krallmann sicher verwandelte und somit zum 1:1 ausglich.

Nur wenige Minuten später gelang Hannes Pohlabeln, ebenfalls ein Vertreter der Familie Pohlabeln, mit einem sehenswerten Weitschuss die erneute Führung für den SV Hilkenbrook. Dieses Tor war durchaus überraschend.

In der zweiten Halbzeit reduzierte Hilkenbrook die Räume geschickt und agierte sehr diszipliniert, um die Offensivkräfte der Gäste in Schach zu halten. Insbesondere die erfahrenen Akteure Patrick Ahrens sowie Top-Torschütze Moritz Uhlen wurden wirkungsvoll neutralisiert. Trotz einer wogenden Partie, die sich auf beiden Seiten Chancen bot, gelang es den Hilkenbrookern, ihre Führung zu verteidigen. Die SG Walchum-Hasselbrock setzte auf zwei offensive Außenverteidiger, was ihnen zwar mehr Angriffsoptionen eröffnete, jedoch auch Räume für Konter entblößte. Die Gastgeber zeigten dann vor allem ihre größere Erfahrung auf diesem Niveau.





Die Schlussphase gestaltete sich zwar noch einmal spannend, da die Gäste mehrmals kurz vor einem Ausgleich standen. Letztendlich blieb es jedoch beim 2:1 für den SV Hilkenbrook, das damit einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt macht. Mit nun 26 Punkten verbessert man sich deutlich in der Tabelle, während die SG Walchum-Hasselbrock bei 22 Zählern verbleibt, aber ein Spiel weniger absolviert hat.





