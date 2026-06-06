Dank zwei frühen Toren, FCG entscheidet auch Spitzenspiel für sich

Dass die Liga schon vor diesem Spitzenduell entschieden war, hätte in der Hinrunde wohl noch niemand geglaubt.
Der frischgekrönte Meister aus Grenchen legte den deutlich besseren Start hin und kam nach wenigen Minuten schon zur ersten Topchance, Mitrovic vergab diese. In der 9. Minute eröffnete Nushi nach einer hohen Hereingabe von Ressil den Score. Lommiswil bekam die Grenchner Offensive zu diesem Zeitpunkt kaum in den Griff. In der 17. Minute wurde Nushi mit einem präzisen Pass angespielt, dieser spielte den Ball flach zur Mitte und Mitrovic schob zur 2-0 Führung ein. Danach neutralisierte sich die Affiche. Die Gastgeber kamen vermehrt über Standards in die Gefahrenzone der Uhrenstädter. In der 38. Minute versuchte es Mitrovic aus der Distanz, sein Schuss zog nur knapp am Tor vorbei. Mit dem Spielstand von 2-0 pfiff der Schiri zur Halbzeitpause.
Im zweiten Durchgang war deutlich weniger los. Beide Mannschaften konnten nur vereinzelt für Gefahr sorgen. In der 80. Minute dann ein Schockmoment für die Grenchner: Müller brachte seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze zu Fall. Der Schiedrichter entschied auf Elfmeter, viele Fans sahen das Foul ausserhalb des Strafraums, doch in der 2. Liga SOFV gibt es bekanntlich keinen VAR. Der Lommiswiler Toptorschütze Bruni nahm sich den Ball und erzielte den Anschlusstreffer. Für die Gäste reisst somit eine lange Serie. Nach 8 Meisterschaftsspielen ohne Gegentreffer musste Bähler wieder einmal hinter sich greifen. In den letzten Minuten drückte der FCL auf den Ausgleich doch die besten Chancen hatten die Grenchner. Der eingewechselte Catak konnte Bracher im Kasten der Hausherren nicht überwinden. Nach 94 Minuten wurde die Partie abgepfiffen.
Der FC Lommiswil verlor zuhause das erste Mal in dieser Saison. Für den FCG ist es der 19. Sieg im 21. Spiel.