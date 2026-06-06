Dank zwei frühen Toren, FCG entscheidet auch Spitzenspiel für sich

– Foto: Nevio Amgwerd

Dass die Liga schon vor diesem Spitzenduell entschieden war, hätte in der Hinrunde wohl noch niemand geglaubt.

Der frischgekrönte Meister aus Grenchen legte den deutlich besseren Start hin und kam nach wenigen Minuten schon zur ersten Topchance, Mitrovic vergab diese. In der 9. Minute eröffnete Nushi nach einer hohen Hereingabe von Ressil den Score. Lommiswil bekam die Grenchner Offensive zu diesem Zeitpunkt kaum in den Griff. In der 17. Minute wurde Nushi mit einem präzisen Pass angespielt, dieser spielte den Ball flach zur Mitte und Mitrovic schob zur 2-0 Führung ein. Danach neutralisierte sich die Affiche. Die Gastgeber kamen vermehrt über Standards in die Gefahrenzone der Uhrenstädter. In der 38. Minute versuchte es Mitrovic aus der Distanz, sein Schuss zog nur knapp am Tor vorbei. Mit dem Spielstand von 2-0 pfiff der Schiri zur Halbzeitpause.