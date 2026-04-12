Dank Winterling: Ottensen entführt Punkt aus Freiburg

Lange ist es her, dass Oliver Winterling für den SV Ottensen regelmäßig auf Torejagd ging. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2017. – Foto: Michael Brunsch

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer am Freiburger Bassin. "Durchgang eins gehörte uns, wenngleich Tim Happernagl nach einem Luftloch von Timo Schantze schon in der 3. Minute das 0:1 hätte erzielen können. Danach hatten wir die Partie im Griff", sagt SG-Trainer Ernst Hülsen. Richtig zwingend waren die Nordkehdinger allerdings nicht. Ein Treffer wurde von Schiedsrichter Dennis-Fabian Eurig zurückgepfiffen, da in der Einleitung des Tores ein Handspiel gesehen wurde. Kurz vor der Pause dann doch das 1:0. Jakob Mahler nahm einen schönen Pass von Olaf Schütt auf und vollstreckte. "Wir hatten bis dahin gefühlt 80 % der Zweikämpfe gewonnen", so Hülsen.

Schon früh wurde bei den Gästen Oliver Winterling eingewechselt, der inzwischen die 40 weit überschritten hat. Ausgerechnet der einstige Topstürmer erzielte wenige Sekunden nach Wiederbeginn den Ausgleich. Ottensen hatte jetzt das Spiel im Griff. "Bei uns war alles weg. Das konnten wir uns nach dem Spiel nicht erklären. Ottensen hatte viel Ballsicherheit, spielte immer wieder von hinten raus", meint der Freiburger Coach. Sein Team leistete sich immer wieder unnötige Fehlpässe. Einen davon, gespielt von Hendrik Umlandt, nutzten die Gäste zum 1:1. Die Gastgeber reklamierten hier eine Abseitsstellung. Weitere Großchancen blieben in der Folge zunächst aus.

Spannende Schlussphase

Unglücklich war aus Sicht der Hausherren die Aktion vor dem Platzverweis. "Wir spielen einen Freistoß nach vorne, Jakob Mahler hätte 20 Meter vor dem Tor durchstarten können und war ziemlich frei. Genau in diesen Ball pfiff der Schedsrichter und gab Tim Happernagl nach einer unsportlichen Einlage Rot. Da hätte er auch den Vorteil abwarten können", ärgert sich Ernst Hülsen. Da lief bereits die 90. Minute. Dann spielte SG-Schlussmann Marcel Smilari den Ball genau in die Füße eines Ottensers, doch der vergab kläglich das 1:2. Im direkten Gegenzug beinahe das 2:1, Fabian Engelhardt scheiterte mit seinem Schuss an der Latte. "Insgesamt können wir froh sein, dass wir einen Punkt zuhause behalten haben", gibt Hülsen zu. Für die Gäste in jedem Fall ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Schiedsrichter: Dennis-Fabian Eurig

Tore: 1:0 Jakob Mahler (45.+1), 1:1 Oliver Winterling (46.).

Rot: Tim Happernagl (90./SV Ottensen/)