Dank Weber: Vilzing packt Schalding – Spielabbruch in Regensburg

Leon Gümpelein (rechts) und der ASV Neumarkt spielten 1:1 gegen den Bayernliga-Kontrahenten FC Ingolstadt II. – Foto: Jürgen Meyer

Zumindest für die höherklassigen Teams biegt die Vorbereitung allmählich bereits auf die Zielgeraden ein. Dementsprechend wurde am Samstag wieder fleißig getestet. Von 10 Uhr bis 21.15 Uhr rollt der Ball auf Oberpfälzer Boden.

Regionalligist DJK Vilzing gewann zuhause bei widrigen Wetterbedingungen gegen den Bayernligisten SV Schalding dank eines Doppelpacks von Felix Weber mit 2:0. Zunächst war der DJK-Kapitän per Abstauber nach einer Ecke und dann per Foulelfmeter erfolgreich. Es war ein guter Testlauf für die Vilzinger gegen einen starken Gegner, der vor allem nach der Pause Paroli biet. Unter die Räder geriet die DJK Ammerthal. Der Landesliga-Primus musste sich der klassenhöheren U21 des SSV Jahn Regensburg klar mit 1:6 beugen. Torhungrig waren auch Landesligiste FC Tegernheim (7:1 gegen Raindorf) sowie die Bezirksligsten 1. FC Schwarzenfeld (7:1 gegen Schmidgaden) und TSV Kareth-Lappersdorf (5:0 gegen Furth im Wald).

Abgebrochen wurde das Heimspiel des BSC Regensburg gegen den TSV Abensberg. Der Grund: Einer der beiden Schiedsrichterassistenten hatte Kreislaufprobleme und konnte das Spiel nicht fortsetzen. Weiter in starker Form präsentiert sich indes der Kreisliga-Erste SV Raigering. Diesmal trotzten die Panduren dem FC Amberg, Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, ein 3:3-Unentschieden ab. Die überregionalen Freundschaftsspiele vom Samstag im großen Überblick.