Leon Gümpelein (rechts) und der ASV Neumarkt spielten 1:1 gegen den Bayernliga-Kontrahenten FC Ingolstadt II. – Foto: Jürgen Meyer
Dank Weber: Vilzing packt Schalding – Ammerthal gerät unter die Räder
Testspiele am Samstag: Schwarzenfeld und Kareth in Torlaune +++ FC Amberg kommt nach frühem 0:2-Rückstand zurück
von Florian Würthele · Heute, 16:28 Uhr · 0 Leser
Zumindest für die höherklassigen Teams biegt die Vorbereitung allmählich bereits auf die Zielgeraden ein. Dementsprechend wurde am Samstag wieder fleißig getestet. Von 10 Uhr bis 21.15 Uhr rollt der Ball auf Oberpfälzer Boden.
Regionalligist DJK Vilzing gewann zuhause bei widrigen Wetterbedingungen gegen den Bayernligisten SV Schalding dank eines Doppelpacks von Felix Weber mit 2:0. Zunächst war der DJK-Kapitän per Abstauber nach einer Ecke und dann per Foulelfmeter erfolgreich. Es war ein guter Testlauf für die Vilzinger gegen einen starken Gegner, der vor allem nach der Pause Paroli biet. Unter die Räder geriet die DJK Ammerthal. Der Landesliga-Primus musste sich der klassenhöheren U21 des SSV Jahn Regensburg klar mit 1:6 beugen. Torhungrig waren auch die Bezirksligsten 1. FC Schwarzenfeld (7:1 gegen Schmidgaden) und TSV Kareth-Lappersdorf (5:0 gegen Furth im Wald). Weiter in starker Form präsentiert sich indes der Kreisliga-Erste SV Raigering. Diesmal trotzten die Panduren dem FC Amberg, Spitzenreiter der Bezirksliga Nord, ein 3:3-Unentschieden ab. Die überregionalen Freundschaftsspiele vom Samstag im großen Überblick.
FC Thalmassing – TSV Langquaid 1:7 (1:3) / Tore: 0:1 Haljimi (11.), 0:2 und 0:3 Santander Muñoz (16., 28.), 1:3 Stich (45.+1/Elfmeter), 1:4 B. Köppel (57.), 1:5 Santander Muñoz (60.), 1:6 Brunner (63.), 1:7 Blabl (82.)
FC Ingolstadt II – ASV Neumarkt 1:1 (0:1) / Tore: 0:1 Bergler (2.), 1:1 Coric (70.)
1. FC Schwarzenfeld – 1.FC Schmidgaden 7:1 (4:1) / Tore: 1:0 Hadasch (3.), 1:1 Gatsas (5.), 2:1 Leitl (30.), 3:1 Schlagenhaufer (40.), 4:1 Scheffer (42.), 5:1 Ferstl (50.), 6:1 Bartulovic (55.), 7:1 Kamara (83.)
SpVgg SV Weiden U19 – TSV Tännesberg 4:2 (2:0) / Tore: 1:0 Sollfrank (15.), 2:0 Kaufmann (24.), 2:1 Sykora (75.), 3:1 Fenzl (78./Elfmeter), 4:1 Kaufmann (85.), 4:2 Schloßer (88.)
SSV Jahn Regensburg II – DJK Ammerthal 6:1 (3:0) / Tore: 1:0 Schön (9.), 2:0 Gebhard (38.), 3:0 Onuigwe (43./Elfmeter), 4:0 Brüggen (52./Eigentor), 4:1 Shynder (78.), 5:1 Rehwald (83.), 6:1 Maul (85.)
DJK Vilzing – SV Schalding-Heining 2:0 (1:0) / Tore: 1:0 und 2:0 Weber (16., 49./Elfmeter)
SV Raigering – FC Amberg 3:3 (2:0) / Tore: 1:0 Segerer (12.), 2:0 Ottmann (18./Elfmeter), 2:1 Witzel (60.), 2:2 Lieder (67.), 3:2 Paul (80.), 3:3 J. Carswell (86.)
TSV Großberg – SV Breitenbrunn 2:1 / Tore: 0:1 Wolf (66.), 1:1 Zimmermann (75.), 2:1 Delija (86.)
SpVgg GW Deggendorf – TB 03 Roding 3:1 / Tore: 1:0 Langen (27.), 2:0 Semmler (55./Elfmeter), 2:1 Fisch (66.), 3:1 Frank (80.)
TSV Kareth-Lappersdorf – FC Furth im Wald 5:0 (2:0) / Tore: 1:0 Hofner (2.), 2:0 Schmidt (27.), 3:0 Fritze (55.), 4:0 Kreitmeier (60.), 5:0 Fritz (72.)
SG Chambtal – SV Obertrübenbach 2:4
15 Uhr: SpVgg SV Weiden – FC Viktoria Pilsen B, BSC Regensburg – TSV Abensberg, SpVgg Ramspau – SpVgg Mitterdorf (in Oberhinkofen), SV Hahnbach – SV Schwarzhofen (in Weiden)
15.30 Uhr: FC Pielenhofen-Adlersberg – SC Katzdorf (in Burglengenfeld)
16 Uhr: SpVgg Osterhofen – SpVgg Lam, 1. FC Bad Kötzting – FC Künzing
17 Uhr: BSC Saas Bayreuth – FC Weiden-Ost, FC Tegernheim – FC Raindorf (in Burgweinting)
17.15 Uhr: SpVgg Schirmitz – TSV Detag Wernberg (in Weiden)
19.30 Uhr: 1.FC Schlicht – SV Etzenricht (in Weiden)