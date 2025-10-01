Dank Vierer- und Dreierpack: Gabriel marschiert in A-Klassen D/I

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ganz oben thront in den A-Klassen Donau Isar Henry Gabriel. Knapp 70 Prozent der Tore für Kraiberg schoss der ST-Torjäger. Die Kraiberger stehen zwar nur auf Tabellenplatz vier, dennoch lieferten sie sich immer wieder Torschlachten. Gabriel zeichnete sich mit einem Viererpack beim Auswärtssieg gegen den SV Karlshund II und mit einem Hattrick beim TSV Ingolstadt-Nord aus. Henry ist für die Kraiberger der Schlüsselspieler. Insgesamt elfmal knipste der Torjäger.
Nur ein Tor weniger hat Manuel Grundner vom TSV St. Wolfgang und ist Gabriel dicht auf den Fersen. Ganze fünf Treffer erzielte Grundner alleine beim 10:0-Kantersieg am 4. Spieltag bei der SpVgg Neuching II. Der Angreifer machte schon am ersten Spieltag auf sich aufmerksam: Mit einem lupenreinen Hattrick machte er der A-Klasse 8 klar, dass er im Rennen um die Kanone mitspielt.
Auf Augenhöhe mit Grundner steht Luca Falkner, der schon nach drei Spieltagen sieben Buden auf dem Konto hatte. Einen Viererpack gleich zum Auftakt, dann einen Hattrick am dritten Spieltag der A-Klasse 2. Jetzt schießt er zwar keine Tore mehr wie am Fließband, steht aber weiter kontinuierlich auf der Anzeigetafel. Mit drei Toren zuletzt steht Falkner nun bei zehn Toren.
Ebenfalls bei zehn Toren steht Justin Eberl: Der 19-jährige Neuzugang setzte im September seine starken Leistungen fort und war in den letzten drei Spielen jeweils einmal erfolgreich. Zudem hat Eberl in Reichertshofen doppelten Grund zur Freude: Der TSV führt aktuell die Tabelle der A-Klasse 3 mit 16 Zählern an.
1. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 11 Tore
2. Manuel Grundner, TSV St. Wolfgang, A-Klasse 8 : 10 Tore
2. Luca Falkner, SV Ingolstadt-Hundszell II, A-Klasse Donau/Isar 2: 10 Tore
2. Justin Eberl, TSV Reichertshofen, A-Klasse Donau/Isar 3: 10 Tore
3. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 9 Tore
3. Lorenz Dalmer, SpVgg Eichenkofen, A-Klasse Donau/Isar 7 : 9 Tore
4. Stefan Hartl, SV Niederlauterbach, A-Klasse Donau/Isar 4: 8 Tore
4. Denis Prsa, FC Inning a.Holz, A-Klasse Donau/Isar 7: 8 Tore
5. Yannic Dennerlein, SC Irgertsheim, A-Klasse Donau/Isar 2: 7 Tore
5. Justin Raimann, VfB Zandt, A-Klasse Donau/Isar 1: 7 Tore
5. ein weiterer Spieler hat 7 Tore