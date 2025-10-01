Dank Vierer- und Dreierpack: Gabriel marschiert in A-Klassen D/I

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ganz oben thront in den A-Klassen Donau Isar Henry Gabriel. Knapp 70 Prozent der Tore für Kraiberg schoss der ST-Torjäger. Die Kraiberger stehen zwar nur auf Tabellenplatz vier, dennoch lieferten sie sich immer wieder Torschlachten. Gabriel zeichnete sich mit einem Viererpack beim Auswärtssieg gegen den SV Karlshund II und mit einem Hattrick beim TSV Ingolstadt-Nord aus. Henry ist für die Kraiberger der Schlüsselspieler. Insgesamt elfmal knipste der Torjäger.

Nur ein Tor weniger hat Manuel Grundner vom TSV St. Wolfgang und ist Gabriel dicht auf den Fersen. Ganze fünf Treffer erzielte Grundner alleine beim 10:0-Kantersieg am 4. Spieltag bei der SpVgg Neuching II. Der Angreifer machte schon am ersten Spieltag auf sich aufmerksam: Mit einem lupenreinen Hattrick machte er der A-Klasse 8 klar, dass er im Rennen um die Kanone mitspielt.