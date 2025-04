Dank Treffer in der Nachspielzeit: Haching punktet auch gegen VfB Stuttgart II

Die SpVgg Unterhaching empfing am Samstag-Nachmittag den VfB Stuttgart II. In einer ausgeglichenen Partie konnten die Vorstädter den nächsten Zähler einfahren. Der Liveticker zum Spiel im Uhlsport Park.

Unterhaching – Im Uhlsport Park in Unterhaching komme es heute Nachmittag zu einem echten Kellerduell. Die SpVgg Unterhaching empfängt die Reserve des VfB Stuttgart und braucht unbedingt drei Punkte, um die kleine Resthoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Durch einen Sieg könnten die Vorstädter zumindest auf drei Punkte an den Vorletzten Hannover 96 II heranrücken.

Die Spielvereinigung erlebt bisher eine wahre Seuchensaison und nahm zuletzt bereits den zweiten Trainerwechsel der laufenden Spielzeit vor. Am vergangenen Spieltag sendete der Drittligist immerhin mal wieder ein Lebenszeichen und schlug den SV Waldhof Mannheim. Mit Sven Bender an der Seitenlinie will Haching nun auf dem Erfolg aufbauen und gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Schwaben den nächsten Sieg einfahren.

Noch alle Chancen auf den Klassenerhalt – Stuttgart II will Trendwende einleiten

Der VfB Stuttgart II steckt ebenfalls im Abstiegskampf, hat aber wesentlich bessere Karten als die Spielvereinigung. Aktuell rangiert der Verein zwar auf einem Abstiegsplatz, das rettende Ufer ist aber nur einen Zähler entfernt. Durch einen Sieg könnte die Reserve des VfB also über den Strich springen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge werden die Schwaben alles tun, um den Negativtrend zu beenden und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen.

Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften konnte der VfB II knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Kann sich die Stuttgarter Reserve erneut durchsetzen, oder gelingen der SpVgg Unterhaching erstmalig in dieser Saison zwei Siege in Serie? Es ist alles bereitet für einen dramatischen Abstiegskracher. Anpfiff ist um 14:00 Uhr. Wir berichten live aus dem Uhlsport Park in Unterhaching. (fge)