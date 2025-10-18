Dank Traumtor in der 91. Minute: Ingolstadt schlägt Alemannia Aachen

Am elften Spieltag der 3. Liga schlug der FC Ingolstadt auf Alemannia Aachen und bestätigte den guten Eindruck vor der Länderspielpause. Entscheidend war ein Traumtor von Sommer-Neuzugang Dennis Kaygin.

Die 34-Jährige blickt in der Pressekonferenz optimistisch auf die Partie: „Für uns war es wichtig, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause gehen und dort daran anknüpfen konnten. Wir haben in den letzten ein bis zwei Wochen einen guten Sprung gemacht, sodass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um das nächste Spiel zu bestreiten.“ Tatsächlich hatte Ingolstadt vor der Pause mit dem starken 4:1-Erfolg gegen den SSV Ulm ein Ausrufezeichen gesetzt und Selbstvertrauen nach unbeständigen Wochen getankt.

Vorbericht: Ingolstadt – Der FC Ingolstadt 04 steht vor seinem dritten Auswärtsspiel in Folge. Am Samstagnachmittag (14:00 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) gastieren die Schanzer bei Alemannia Aachen – für Cheftrainerin Sabrina Wittmann der perfekte Zeitpunkt, um nach der Länderspielpause wieder in den Liga-Rhythmus zu finden.

Doch seit diesem Triumph gab es auch Veränderungen im Trainerstab: Patrick Schönfeld übernahm die Position des Co-Trainers von Ilia Gruev, der sich Fortuna Düsseldorf anschloss. Wittmann zeigte Verständnis für den Wechsel ihres bisherigen Assistenten: „Ich habe auf den Abschied von Ilia auch mit einem weinenden Auge draufgeblickt. Natürlich hätte ich gerne mit ihm weitergearbeitet, auf der anderen Seite freut es mich für ihn, dass er in die 2. Liga wechselt.“

Mit Schönfeld hat sie jedoch einen würdigen Nachfolger gefunden. „Wenn wir Ilia gehen lassen, dann, nur wenn wir dieses Profil wiederfinden. Patrick ist ein extrem emphatischer Mensch, der mich in seiner Position als U21-Trainer immer positiv genervt hat, indem er die Jungs zu der ersten Mannschaft ‚hochschubsen‘ wollte“, erklärt Wittmann mit schelmischem Blick die Entscheidung. Der neue Co-Trainer bringe trotz seines jüngeren Alters die nötige Erfahrung mit: „Auch wenn Patrick jünger ist, war er selbst Profi, kennt die Liga und weiß, wie es in einem Spieler vorgeht.“