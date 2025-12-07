Dank Traumstart: Verden bezwingt Aufstiegsaspiranten

Zum Jahresabschluss setzte der FC Verden 04 ein dickes Ausrufezeichen, indem er dem VfV Borussia Hildesheim, der sich im Hinspiel noch als eine Nummer zu groß erwies, vor allem im ersten Abschnitt keine Chance ließ.

Es dauerte nicht einmal 180 Sekunden, bis Bastian Reiners nach Zuspiel von Maximilian Jäger zum 1:0 vollendete. Jener Reiners war kurz darauf erneut auf und davon und stellte auf 2:0 (8.). Die Reiterstädter hielten den Druck aufrecht. Ein Distanzschuss von Marcel Hilßner brachte das 3:0. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade erst 16 Minuten gespielt. Anschließend kam Hildesheim - das beim 5:1 im Hinspiel noch brillierte - zwar stärker auf, fand aber keine Antwort mehr. Somit änderte sich am Resultat nichts mehr.