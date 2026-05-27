Dank Torhüter und Effizienz – Amern ist Kreispokalsieger

Die VSF Amern sind Kreispokalsieger. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Die VSF Amern haben das Kreispokalfinale am Pfingstmontag mit 4:1 gegen den OSV Meerbusch gewonnen und sich damit den Titel im Kreispokal Kempen-Krefeld gesichert. Für die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg war der Sieg vor allem wichtig, um das Erfolgserlebnis in die letzten entscheidenden Spiele der Landesliga mitzunehmen. Dort geht es für Amern weiter um den Klassenverbleib.

Intensives Finale

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Finale, in dem der OSV Meerbusch mutig auftrat und früh zu guten Möglichkeiten kam. Doch Amern zeigte sich vor dem Tor deutlich effektiver. Omar Boudoudou brachte den Landesligisten in der 17. Minute mit einem platzierten Distanzschuss in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Lamin Fuchs auf 2:0, nachdem eine Flanke unglücklich abgefälscht worden war und der Ball am langen Pfosten einschlug.

Der OSV hielt weiter dagegen und erspielte sich ebenfalls gute Chancen. Vor allem Lars Stieger, Jonas Kunft und Philip Schmelzer scheiterten jedoch entweder knapp oder am stark reagierenden Amerner Schlussmann Ilyas El-Edghiri, der mehrfach mit starken Reflexen glänzte. Kurz vor der Pause erhöhte Niklas Thobrock auf 3:0 für Amern.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Amern dann in Unterzahl weiterspielen: Omar Boudoudou sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass der Landesligist die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl und mit zehn Spielern bestreiten musste.

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der OSV Meerbusch mehrere gute Möglichkeiten und setzte Amern immer wieder unter Druck. Besonders die Chance von Rommel, dessen Kopfball nur am Pfosten landete, sorgte für Gefahr. In der 74. Minute gelang schließlich der Treffer zum 3:1: Nach einer Ecke legte Jonas Kunft den Ball auf Lars Stieger ab, der aus der Distanz traf.

Trotz Unterzahl blieb Amern offensiv gefährlich und erspielte sich im zweiten Durchgang weitere gute Chancen. Der OSV versuchte zwar weiterhin, Druck aufzubauen, konnte seine Möglichkeiten jedoch nicht konsequent nutzen. Stattdessen setzte Amern kurz vor Schluss den entscheidenden Konter: Nach einem Fehler im Spielaufbau des OSV landete der Ball bei Adam El-Edghiri, der zum 4:1-Endstand einschob.

VSF-Trainer Willi Kehrberg zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir waren vorne sehr effektiv und haben unsere Chancen konsequent genutzt. Der Gegner hatte ebenfalls Möglichkeiten, aber unser Torwart hat einen richtig guten Tag erwischt. Nach der Gelb-Roten Karte mussten wir bei den Temperaturen viel investieren, aber die Mannschaft hat das hervorragend gemacht. Vielleicht hat uns die Unterzahl sogar geholfen, noch mal alles in die Waagschale zu werfen. Das war ein gelungener Tag.“

Union Nettetal holt Platz drei

Im Spiel um Platz drei setzte sich der SC Union Nettetal mit 4:0 gegen den TSV Kaldenkirchen durch. Die Treffer erzielten Mats Platen (55.), Phillip Spickenbaum (60., 65.) und Florian Heise per Foulelfmeter (80.).

Bei den Frauen gewann der SC Viktoria Anrath das Finale mit 1:0 gegen den Krefelder SC. Das entscheidende Tor erzielte Jennifer Thamm in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3). Platz drei sicherte sich der SC Union Nettetal durch ein 3:0 gegen den FC St. Hubert. Die Tore erzielten Annalena Janssen sowie Johanna Janssen (2).

Bei den Alten Herren gewann der SC St. Tönis das Finale mit 3:0 gegen den SC Waldniel. Platz drei ging an den SC Schiefbahn II, der sich nach Elfmeterschießen mit 5:2 gegen den SSV Strümp durchsetzte. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.