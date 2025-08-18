Dank Tor von der Mittellinie: Planegg auswärts weiterhin perfekt

Planegg – Die Fußballer des SV Planegg-Krailling haben hohe Erwartungen an sich selbst, wollen nach Platz drei in der Vorsaison wieder ganz vorne in der Bezirksliga Süd mitmischen. Diesem Anspruch konnte das Team am Samstag am vierten Spieltag nur bedingt gerecht werden. „Wir haben uns das Leben selbst schwergemacht“, monierte der spielende Co-Trainer Martin Bauer nach dem hart erkämpften 2:0-Erfolg (1:0) bei Aufsteiger TSV Geiselbullach. Dafür verantwortlich machte er vor allem die schwache Chancenverwertung der Schwarz-Blauen. „Wenn du zur Pause 3:0 führst, wird es schwer für den Gegner“, so Bauer.

Zunächst lief noch alles nach Plan für den SVP. Bereits nach 14 Minuten gelang den Gästen gegen den noch sieglosen Aufsteiger die erhoffte frühe Führung: Einen perfekt geschlagenen Freistoß durch Mario Simic von der rechten Seite verlängerte Momko Kojic mit den Haarspitzen ins lange Eck. Danach ließen die Planegger aber zu viel liegen und verstrickten sich zu oft in Zweikämpfe. Unmittelbar vor der Pause brannten bei Vizekapitän Andrej Skoro, der in Abwesenheit von Keeper Marijan Krasnic die Binde trug, kurzzeitig die Sicherungen durch. Für eine brutale Grätsche im Mittelfeld wurde er vom Schiedsrichter für zehn Minuten zum Zuschauen verdammt. „Hätte man auch Rot geben können“, musste Bauer zugeben.

Nach der Pause änderte sich wenig am Bild. Der TSV kämpfte bravourös, die klareren Möglichkeiten verbuchten weiterhin die Gäste. Besonders der eingewechselte Dario Matijevic hätte dann zum Unglücksraben bei den Würmtalern werden können. Er vergab gleich drei Riesenchancen zum 2:0. Das hätte sich in der Schlussphase beinahe bitter gerächt. Bei einem Standard der Hausherren köpfte Geiselbullachs ansonsten blasser Torjäger Lukas Bründl aus wenigen Metern an die Latte (86.).

„Da haben wir Glück gehabt“: Foul vor dem zweiten Tor wird nicht geahndet

Kurz darauf konnte Planegg endlich durchatmen: Aleksandar Demonjic traf fast von der Mittellinie ins verwaiste Tor, TSV-Spielertrainer Stefan Held war zuvor aus seinem Kasten geeilt, um einen langen Ball zu klären, und sein Zusammenprall danach mit Matijevic war vom Schiedsrichter nicht geahndet worden. „Für mich war es ein Foul von Dario, da haben wir Glück gehabt“, bekannte Bauer. Danach hätte seine Elf das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können, doch die unzureichende Chancenausbeute setzte sich auch in der Nachspielzeit fort.

„Gegen Gilching können wir uns das nicht leisten“, stellte Bauer bereits mit Blick auf das Derby am Mittwoch (18.15 Uhr) im heimischen Georg-Heide-Stadion klar. Dann will der SVP im fünften Spiel den vierten Sieg einfahren – den ersten zu Hause – und seinen Anspruch, ganz oben angreifen zu wollen, untermauern.