Dank Teamgeist ein unangenehmer Gegner

Strabergs A-Liga-Fußballer sind auf einem guten Weg in Richtung des angepeilten Klassenverbleibs.

Auf Platz neun stehen Strabergs Fußballer genau in der Mitte der Tabelle der Kreisliga A. 14 Punkte Vorsprung sind es auf einen Abstiegsplatz, 15 Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Mit beidem will der FC eigentlich nichts zu tun haben.

Saisonverlauf Die Straberger spielen bisher eine konstante Saison und setzten sich schnell im Mittelfeld der Kreisliga A fest. Fünf Siege, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen lautet die Bilanz zur Winterpause. Die besten Spiele der Saison gab es ganz zum Anfang der Hinrunde, als der FC sich am zweiten Spieltag in der Nachspielzeit ein Unentschieden gegen Wevelinghoven erkämpfte, und am letzten Spieltag vor der Winterpause, an dem es ein Unentschieden gegen Spitzenreiter Grefrath gab. „Das waren schon unsere bisherigen Highlights“, sagt Trainer Wolfgang Rieger. „Auf dem 0:0 gegen Grefrath wollen wir für die Rückrunde aufbauen, das war eine sehr starke Leistung.“ Das lief gut „Wir kommen über den Teamgeist“, so Wolfgang Rieger. „Die Mannschaft präsentiert sich immer als Einheit und kämpft füreinander, was uns, glaube ich, auch zu einem unangenehmen Gegner macht.“ Mit den Ergebnissen ist er zufrieden: „Wir haben ein paar Punkte liegen lassen, dafür auch zweimal glücklich gewonnen – ich denke, wir stehen in der Tabelle da, wo wir hingehören.“

Das lief schlecht Zwei Kritikpunkte hat Wolfgang Rieger: Torabschluss und Kondition. „Wir erspielen uns echt gute Chancen, lassen aber zu viel liegen – wir hätten bestimmt 15 Tore mehr auf dem Konto haben können, so viele 100-prozentige Chancen haben wir nicht gemacht. Da werden wir jetzt in der Vorbereitung gezielt dran arbeiten“, sagt er. Ebenfalls im Fokus der Vorbereitung wird die Kondition seiner Mannschaft stehen: „Insbesondere in den letzten Spielen hat uns hintenraus manchmal die Kraft gefehlt. Wir wollen aber auch in Minute 70 bis 90 noch hohes Tempo gehen können“, so der Coach. Zum Personal Luca Reeb hat den FC Straberg nach zehn Einsätzen wieder in Richtung seines Heimatvereins verlassen und spielt in der Rückrunde für den SV Rosellen II. Ansonsten gibt es keine personellen Veränderungen. „Bei zwei Spielern ist noch fraglich, ob sie arbeitsbedingt kürzertreten müssen“, so Rieger. „Aber wir hoffen, dass der eine oder andere Langzeitverletzte zeitnah wieder ins Training einsteigen kann.“