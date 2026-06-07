Dank Szymanski – Mennrath feiert den Klassenverbleib

Dank Paul Szymanski bleibt Victoria Mennrath in der Landesliga. – Foto: Udo Waffenschmidt

Victoria Mennrath hat den Verbleib in der Landesliga geschafft. Die Mannschaft gewann ihr Heimspiel gegen den SC Union Nettetal mit 2:1 und sicherte sich damit am letzten Spieltag aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Weil der direkte Konkurrent 1. FC Wülfrath parallel überraschend mit 2:1 gegen Meister Solingen-Wald gewann, erwies sich der Erfolg als umso wertvoller. Wülfrath steigt unterdessen trotz des Sieges in die Bezirksliga ab.

Vor dem letzten Spieltag war die Rechnung für die Victoria einfach: Ein Sieg gegen Union Nettetal würde den Verbleib in der Landesliga unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz sichern. Dennoch richteten sich die Blicke immer wieder auf die anderen Plätze, insbesondere nach Wülfrath.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Union Nettetal wirkte griffiger, hatte mehr Ballbesitz und setzte die Mennrather früh unter Druck. Nach 21 Minuten zahlte sich die Überlegenheit aus. Tom Gray spielte einen präzisen Pass in die Spitze, den Mats Platen zur Nettetaler Führung verwertete.

Nettetal zunächst das bessere Team

Auch danach blieb Union zunächst die bessere Mannschaft. Ein gefährlicher Freistoß von Wolters zwang Torhüter Mykyta Kriukov zu einer starken Parade. Erst nach einer guten halben Stunde fand die Victoria besser in die Partie. Zunächst vergab Wadim Kuliew freistehend die große Chance zum Ausgleich, wenig später fiel dieser aber doch. Johannes Minkiti setzte sich auf der linken Seite stark durch und legte quer auf Erjon Duriqi, der am langen Pfosten zum 1:1 einschob (36.). Der Treffer gab den Gastgebern sichtbar Auftrieb.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Bedeutung des Ergebnisses immer deutlicher spürbar wurde. Mennrath agierte kontrolliert und vermied größere Risiken, während Nettetal zunächst mit mehr Schwung aus der Kabine kam. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten jedoch selten. Gleichzeitig sorgten die Zwischenstände von den anderen Plätzen immer wieder für zusätzliche Anspannung auf den Rängen.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, sorgte Paul Szymanski für die Erlösung aus Mennrather Sicht. Der Offensivspieler fasste sich in der 85. Minute aus rund 20 Metern ein Herz und traf mit einem Distanzschuss zum 2:1. Die Mennrather Kurve stand Kopf. Doch die Freude wurde kurz darauf von einer Nachricht aus Wülfrath begleitet: Nur drei Minuten nach Szymanskis Treffer erzielte auch der 1. FC Wülfrath im Parallelspiel das entscheidende 2:1 gegen Meister Solingen-Wald.

Damit blieb die Spannung bis in die Schlussminuten erhalten. Union Nettetal warf noch einmal alles nach vorne, doch der eingewechselte Torhüter David Platen rettete mit einer starken Parade gegen Tomi Alexandrov den Vorsprung. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, und der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

Besonders groß war die Erleichterung bei Simon Netten, der das Traineramt erst vor wenigen Wochen interimsweise übernommen hatte. Seine Mission Klassenerhalt ist geglückt. „Ich denke, wir haben uns das in den vergangenen sieben Wochen verdient. Die Jungs haben unglaublich viel geleistet und investiert. Deshalb mussten wir das heute einfach nach Hause holen“, sagte Netten nach dem Spiel.

Mit dem Sieg beendet der SC Victoria Mennrath die Saison mit 42 Punkten auf Platz zwölf. Auch in der kommenden Spielzeit wird der Verein damit in der Landesliga antreten – es ist bereits die fünfte Landesliga-Saison in Folge.

Auch Amern bleibt Landesligist

Die VSF Amern haben den Verbleib in der Landesliga ebenfalls gesichert. Am letzten Spieltag gewann die Mannschaft ihr Auswärtsspiel bei der SG Unterrath mit 4:1 und machte damit den Klassenerhalt perfekt. Angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz hätte alles andere als ein Sieg den Abstieg bedeutet.

Bereits vor der Pause stellte Amern die Weichen auf Erfolg. Luca Dorsch (28., 38.) und Johannes Hamacher (30.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber durch Christian Bus (79.) beseitigte Kouki Ozawa (87.) mit dem 4:1 letzte Zweifel.

Während andernorts gerechnet und gezittert wurde, erledigten die Amerner ihre Aufgabe souverän. Mit dem Erfolg beendet die Mannschaft die Saison mit 43 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und wird auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten.

Der ASV Süchteln beendete die Saison derweil als Tabellendritter. Im letzten Saisonspiel trennte sich die Mannschaft mit 1:1 vom SC Kapellen-Erft. Leonit Popova brachte den ASV in der 32. Minute mit seinem achten Saisontor in Führung, ehe Yoshihiro Takemura in der 89. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte.