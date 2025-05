"Dank super Moral 2:2 gewonnen" – Remis im Derby

"Es war ein munteres Spiel mit hohem Tempo, bei dem wir den besseren Start erwischten." sah Erhan Colak, Trainer der Hausherren. Leer hatte zwei gute Offensivsituationen, bei denen Arlind Jonjic über links frei gespielt wurde. Vor allem die zweite Situation nach gut zehn Minuten war äußerst gefährlich, doch Antenenko traf nur die Latte und der Nachschuss von Kafil Isimaila wurde auf der Linie geklärt.

Stattdessen stach Firrel zu. In der 14. Minute klärte die Hintermannschaft von Leer einen langen Ball nur halbherzig, sodass Manuel Suda zum Schuss kam und ins lange Eck traf. Bereits sein elftes Saisontor. "Wir sind dennoch dran geblieben und waren über 90 Minuten hoch-konzentriert." so Colak. Mit dem 0:1 ging es dann aber in die Pause.

Super Moral

Der Start der zweiten Hälfte verlief für den Absteiger aus Leer dann alles andere als gut. Nach einem langen Ball brachte Baran Saracoglu den Gegner zu Fall und bekam die rote Karte für eine Notbremse. "Kann man geben, muss man aber nicht." so die Meinung von Colak.

In der 72. Minute legte Firrel dann das zweite Tor nach, nachdem Leer wieder zu wenig Zugriff im 16er hatte, war Torben Lange der Torschütze. Doch statt Sicherheit zu bekommen, kam Leer nur sechs Minuten später wieder ran mit einem erkennbaren Muster. Wieder wurde Jonjic über links geschickt und legte quer, sodass Kafil Isimaila nur noch einschieben musste.

Mit der letzten Aktion des Spiels wurde die große Moral des VfL dann belohnt. Isimaila wurde von Yahya Berete geschickt und schloss trocken ins kurze Eck ab. Direkt danach pfiff der Schiedsrichter das Derby ab. "Kämpferisch war das eine super Leistung von uns. Wir haben immer dran geglaubt und mit einer Riesen Moral dieses 2:2 gewonnen, auch wenn sicherlich ein Sieg drin wäre." so Colak abschließend.

Für Leer war es der vierte Punkt der Saison, während Firrel weiterhin auf Rang zehn steht und auch nicht mehr weiter abrutschen kann.