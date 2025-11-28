Baumberg kann wieder auf Schnadt bauen. – Foto: Arno Wirths

Dank Schnadt ist wieder Land in Sicht bei den Sportfreunden Baumberg Der lange vermisste Torjäger ist wieder eine Option im Zentrum der Sportfreunde Baumberg, die am Samstag einen Gegner zu Gast haben, gegen den er in der Vorsaison doppelt traf: den SV Sonsbeck.

Am 15. Oberliga-Spieltag erwarten die zuletzt schwächelnden Sportfreunde Baumberg den SV Sonsbeck, der hingegen nach einer Erfolglos-Serie wieder in die Erfolgsspur gefunden hat (Samstag, 16 Uhr, Sandstraße). Für beide Teams avanciert das Duell drei Spieltage vor der Winterpause zu einem Richtungsweiser – die Baumberger wollen sich mit aller Macht nach zwei Niederlagen in Folge rehabilitieren und vor dem Ende der Rückrunde ein wichtiges Polster zur Gefahrenzone verschaffen, während die Sonsbecker mit dem zweiten Sieg in Serie ins Tabellenmittelfeld klettern möchten.

Am siebten Spieltag befand sich die Mannschaft von SV-Coach Heinrich Losing überraschend mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz, die Truppe von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi belegte zu diesem Zeitpunkt Rang zehn mit neun Punkten. Während die Baumberger danach eine Aufholjagd starteten und mit nunmehr 21 Punkten auf den fünften Platz kletterten, vermochten die Rot-Weißen während der folgenden sieben Partien lediglich vier Punkte einzufahren. Deshalb war die Erleichterung im Sonsbecker Lager nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den Neuling VfL Jüchen-Garzweiler groß, zumal Losing für den Schlussakt in diesem Jahr wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung stehen. El Halimi, dessen Truppe nach einem Zwischenhoch zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz rangierte, betrachtet die letzten beiden Niederlagen in Jüchen (1:5) und gegen den SC St. Tönis (1:3) trotz der acht Gegentore realistisch: „Beim Aufsteiger haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt, und gegen St. Tönis haben wir nach dem 0:2 alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben während der zweiwöchigen Pause die beiden Spiele aufgearbeitet und kennen die Gründe hinsichtlich der acht Einschläge“, so El Halimi, der nicht noch einmal einen dieser Tage erleben möchte: „Wir wissen, woran es zuletzt lag, und müssen diesmal den starken Gegner im Zaum halten. Am Samstag wollen wir damit anfangen, dass wir uns bis zum diesjährigen Abschluss ein dickes Polster zulegen.“