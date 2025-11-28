Dank Schnadt ist wieder Land in Sicht bei den Sportfreunden Baumberg

Am 15. Oberliga-Spieltag erwarten die zuletzt schwächelnden Sportfreunde Baumberg den SV Sonsbeck, der hingegen nach einer Erfolglos-Serie wieder in die Erfolgsspur gefunden hat (Samstag, 16 Uhr, Sandstraße). Für beide Teams avanciert das Duell drei Spieltage vor der Winterpause zu einem Richtungsweiser – die Baumberger wollen sich mit aller Macht nach zwei Niederlagen in Folge rehabilitieren und vor dem Ende der Rückrunde ein wichtiges Polster zur Gefahrenzone verschaffen, während die Sonsbecker mit dem zweiten Sieg in Serie ins Tabellenmittelfeld klettern möchten.
Am siebten Spieltag befand sich die Mannschaft von SV-Coach Heinrich Losing überraschend mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz, die Truppe von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi belegte zu diesem Zeitpunkt Rang zehn mit neun Punkten. Während die Baumberger danach eine Aufholjagd starteten und mit nunmehr 21 Punkten auf den fünften Platz kletterten, vermochten die Rot-Weißen während der folgenden sieben Partien lediglich vier Punkte einzufahren. Deshalb war die Erleichterung im Sonsbecker Lager nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den Neuling VfL Jüchen-Garzweiler groß, zumal Losing für den Schlussakt in diesem Jahr wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung stehen.
El Halimi, dessen Truppe nach einem Zwischenhoch zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz rangierte, betrachtet die letzten beiden Niederlagen in Jüchen (1:5) und gegen den SC St. Tönis (1:3) trotz der acht Gegentore realistisch: „Beim Aufsteiger haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt, und gegen St. Tönis haben wir nach dem 0:2 alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben während der zweiwöchigen Pause die beiden Spiele aufgearbeitet und kennen die Gründe hinsichtlich der acht Einschläge“, so El Halimi, der nicht noch einmal einen dieser Tage erleben möchte: „Wir wissen, woran es zuletzt lag, und müssen diesmal den starken Gegner im Zaum halten. Am Samstag wollen wir damit anfangen, dass wir uns bis zum diesjährigen Abschluss ein dickes Polster zulegen.“
Er weiß um die Schwere der Aufgabe, „weil mein Kollege, mit dem ich mich im regen Austausch befinde, wieder alle Mann an Bord hat“. Der Fokus ist explizit auf die starken Offensivkräfte Niklas Binn, Linus Krajic und Urgestein Klaus Keisers gerichtet – Krajic (6) und Keisers (4) haben immerhin mehr als die Hälfte der 18 Treffer erzielt. Bei den Blau-Weißen verteilen sich die 27 Tore auf 13 Akteure – Timo Hölscher ragt mit sechs Treffern hervor, auf drei Einschläge kommt Youngster und Joker Simone Lo Castro.
Aber vor dem Hinrunden-Endspurt ist im Angriffszentrum Land in Sicht: Torjäger Robin Schnadt feierte im letzten Heimspiel gegen die Tönisvorster nach der langen Verletzungspause das ersehnte Comeback und verpasste während der 20-minütigen Einsatzzeit den Anschlusstreffer um Haaresbreite. Der 26-Jährige, der jetzt wieder eine Option im Zentrum ist, erlitt nach einer überragenden Vorbereitungsphase im Abschlusstraining vor Saisonbeginn ohne Fremdeinwirkung einen Mittelfußbruch, sodass das System kurzfristig umgestellt werden musste. In der Vorsaison erzielte Schnadt beide Treffer zum wichtigen 2:0-Heimsieg für die seinerzeit abstiegsgefährdeten Baumberger gegen die Losing-Truppe, die damals auch am exzellenten SFB-Keeper Daniel Schwabke scheiterte.
Neben Bilal Sezer, Milan Burovac, Robin Hömig, Paolo Piccinini und dem frisch operierten Torwarttalent Ben Nilson muss El Halimi auf seinen gesperrten Kapitän Louis Klotz verzichten (fünfte Gelbe Karte) – für ihn wird der formstarke Ben Harneid seine Kameraden auf das Spielfeld führen. Der linke Außenspieler Denis Sitter verwies nach dem letzten Spiel auf die kommenden Aufgaben und meinte: „Bis zur Pause müssen wir sieben Punkte holen.“ Dann wäre die ominöse 40-Punkte-Marke im neuen Jahr in greifbarer Nähe, „und alles andere danach wäre Bonus“, befindet El Halimi.