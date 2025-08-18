Dank Schlitzohr Samir Neziri: Penzberg schlägt Bad Heilbrunn

Penzberg – Unbeeindruckt von den sportgerichtlichen Unwägbarkeiten im Hintergrund (ein Punktverlust steht im Raum), zieht der 1. FC Penzberg weiter an der Tabellenspitze der Bezirksliga seine Bahnen. Zwar stand der 1:0-Erfolg über den SV Bad Heilbrunn auf wackeligen Beinen, doch verwies Trainer Max Bauer auf das Qualitätsmerkmal der wenigen Gegentore. Zum dritten Mal in Serie musste Tormann Benedikt Zeisel nicht hinter sich greifen. Ein starkes Fundament für die kommenden Wochen, in denen der FC die Klinge mit vermeintlichen Mitfavoriten kreuzt.

Der Coach berichtete von einer hohen Motivation in seinem Team, zugleich wies er auf die Tatsache hin, dass der FC in den vergangenen Jahren gegen den HSV „eigentlich nicht viel geholt“ habe. Der 6:4-Erfolg aus der vorigen Saison war ein angenehmer Wendepunkt in der sonst negativen Bilanz. Am Samstag schien sich der Trend ohne Widerworte des Gegners fortzusetzen. Praktisch mit der ersten Aktion schoss Samir Neziri zum Tor des Tages ein. Auf dem linken Flügel war der Penzberger die nötige Kleinigkeit schneller als Verfolger Tom Pföderl, beim Abschluss dann sogar ein richtiges Schlitzohr: Neziri täuschte eine Hereingabe an, tatsächlich aber transportierte er den Ball in die kurze Torecke. SV-Tormann Christoph Hüttl fiel auf die Täuschung herein, machte zwei Schritte nach vorne, um das erwartete Zuspiel abzufangen, ließ damit aber auch den ersten Pfosten unbewacht.

Wirklich viel unternahm die Heimelf in der Folgezeit nicht, um das Resultat zu eigenen Gunsten auszugestalten. Vor der Pause verpasste Sinan Grgic das 2:0 knapp, und als Mirko Ramcic den Ball aus 17 Metern Hüttl an die Brust donnerte, setzte Neziri den Rebound knapp am langen Pfosten vorbei. „Warum wir dann viel zu viel Respekt vor einer Mannschaft hatten, die auch ersatzgeschwächt antrat – die Antwort wird es nicht geben“, verstand Bauer die Zögerlichkeit seiner Mannschaft selbst nicht so recht. Immer wieder wurden weite Flugbälle auf den Flügel oder in die Spitze dem Kombinationsspiel durch das Mittelfeld vorgezogen.

Ersoy rettet auf der Torlinie

Das blieb den Gästen freilich nicht verborgen. Immer öfter wagten sie sich mit immer mehr Spielern in die Offensive. Sebastian Ammer scheiterte knapp, während Nikolaus Pföderls Versuch aus spitzem Winkel in einem Eckball mündete. Nach der Pause mutierte der Vortrag der FC-Kicker schier zur Groteske. Kaum einmal wagten sich die Penzberger noch gezielt nach vorne.

Denis Grgic versuchte nach seiner Hereinnahme die SV-Abwehrspieler zu beschäftigen. Doch immer mehr wogte die Partie in Richtung der Gäste. „Wir machen Heilbrunn nur durch unsere Themen stark“, bemängelte Bauer. Er betont aber auch, dass ihm ein Sieg „Schwarz auf Weiß“ lieber sei, als ein 1:1 trotz wunderschönen Spiels. Dazu aber wäre es beinahe gekommen. Anton Krinner steckte auf Dominik Hoch durch, dessen Querablage Tom Pföderl aus dem Rückraum direkt und wuchtig aufs Tor beförderte. Zeisel war schon geschlagen, aber dann kam Murat Ersoy des Weges und rettete per Kopf auf der Torlinie. Ein zweites Mal mussten die Penzberger den Atem anhalten: Krinners Treffer in der Nachspielzeit wurde aber wegen Abseits kassiert. Erst dann war der dritte Saisonerfolg in trockenen Tüchern.