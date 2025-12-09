Dank RW Hütte: Aufstiegskampf im Kreis Sieg jetzt noch enger

Rot-Weiß Hütte ist als Tabellenzehnter zwar überhaupt nicht direkt am Aufstiegskampf beteiligt, hat in selbigem nun aber trotzdem eine wichtige Rolle eingenommen. Mit dem Remis bei Tabellenführer Sportfreunde Troisdorf sorgt Hütte dafür, dass es oben weiter sehr eng bleibt - und das obwohl es im parallelen Topspiel keinen Sieger gab.
Auch, weil in der Spitze alle Teams nur Remis spielten, ist die erweiterte Verfolgergruppe mit dem 1. FC Spich II (25 Punkte), dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II (24 Punkte), dem TSV Wolsdorf, Inter Troisdorf und dem TuS Mondorf II (alle jeweils 23 Punkte) auf fünf Teams angewachsen.
TuS Mondorf 1920 II – TSV 06 Wolsdorf 1:3
TuS Mondorf 1920 II: Elias Albert Dresen, Gino Lauriola (46. Daniel Seiffert), Alexander Böthling (46. Moritz Wunder), Konstantin Westenhoff, Nico Rother, Maximilian Drews, Noah Wagner, Fabian Beck, Darren Boyles (79. Joshua Lux), Nicolas Pentazidis (63. Clemens Loke), Aljoshua Berger - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Robert Barisic, Lukas Himmrich, Henrik Schyns (48. Luis Dräger), Florian Holschbach, Tim Schellenbach, Lennart Schulte, Philipp Herschel, Lucas Relvas Galveia (90. Steffen Ulrich), Maximilian Hauck (91. Peter Schyns), Til Bohnau (78. Felix Hauck) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Tore: 0:1 Til Bohnau (3.), 0:2 Maximilian Hauck (31.), 0:3 Robert Barisic (64.), 1:3 Aljoshua Berger (85.)
_____________________
SV Umutspor Troisdorf – TuS Birk 3:3
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi, Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Lyes Nadri (86. Emrullah Celikpence), Abdülhaluk Karakas, Sibar Ibrahim, Clinton Mampuya, Castello de Sousa Barroso, Imran Erdem - Trainer: Natale Giarrizzo - Co-Trainer: Levent Budak
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Elmo Lengner (62. Daniel Löbbert), Stefan Kinzel, Oliver Becker, Maximilian Schiffler, Lukas Amaral Costa (46. Samuel Patricio Hou), Florian Fischer, Jascha Elias Welke (70. Joshua Tobola) - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Julian Mennemann - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Stefan Kinzel (10.), 1:1 Castello de Sousa Barroso (15.), 2:1 Imran Erdem (30.), 3:1 Castello de Sousa Barroso (55.), 3:2 Christoph Francois Kever (65. Handelfmeter), 3:3 Florian Fischer (80.)
Gelb-Rot: Imran Erdem (79./SV Umutspor Troisdorf/)
Besondere Vorkommnisse: Clinton Mampuya (SV Umutspor Troisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christian Malter (73.).
_____________________
TuS Winterscheid – TuS 05 Oberpleis II 3:3
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Philipp Förster (70. Gunnar Pütz), Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Marcel Fürst, Marvin Reitz (75. Domenic Laufenberg), Sascha Seifert, Kai Heilmann (70. Felix Tel) - Trainer: Sven Bockrath
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Denis Nawrath (83. Niklas Schumacher), Maxim Reiser, Akin Sener, Christian Saßenbach, Jan Starke, Jan Böttcher, Michael Wasserheß, Christoph Rödl (67. Joshua Kürten) (76. Joshua Kürten), Daniel Pilger (53. Marc Banko), Can Thelen - Trainer: Tim Görgens
Tore: 0:1 Can Thelen (9.), 1:1 Kai Heilmann (25.), 2:1 Michael Fischer (40.), 2:2 Marc Banko (58.), 2:3 Can Thelen (64.), 3:3 Michael Fischer (78.)
_____________________
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – SV Allner-Bödingen 2:2
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Jan Hagenlocher, Hendric Schmitz, Malte Groß, Niclas Fischer, Jan Leyerer, Nick Dreilich, Daniel Helmann (81. Tom Pfeffer), Leon Dagge (80. Constantin Harth), Janis Fischer (89. Brendon Nurqaj) - Trainer: Marvin Müller
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Kilian Sieling (82. Nico Binder), Ben Blumenthal, Max Baumgarten (85. Johannes Busch), Simon Hipke (52. Tobias Klein), Joshua Goebel (68. Lars Leo Lukas), Oskar Sund, Victor Diehl, Kamil Szyfko, Ali Secen, Edin Arnautovic (57. Robin Rieger) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Tore: 1:0 Leon Dagge (43.), 2:0 Fabian Goller (46. Foulelfmeter), 2:1 Victor Diehl (48. Handelfmeter), 2:2 Ben Blumenthal (87.)
Rot: Hendric Schmitz (79./FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II/)
_____________________
SV Fortuna Müllekoven – 1. FC Spich II 2:2
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Frederik Kuhnert (94. Mert Demir), Timur Yunusov, Alessandro Ciocca, Moritz Zschau, Besmir Simnica, Marlon Zschau, Nebojsa Kosarcic (73. Ahmet Öztürk), Dennis Gemünd (99. Marco Nolden), Daniel Verstrepen, Fabio Klose - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Tom Neelen (80. Janik Scheer), Maxim Rene Becker, Philipp Pönisch, Fabian Retter (72. Simon Ustjanskij), Florian Kircheis, Pascal Vilain, Amir Kukavica (72. Julian Kupke), Rico Simons, Tim Klein (80. Manuel Jäger) - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Tore: 0:1 Amir Kukavica (55.), 0:2 Tim Klein (56.), 1:2 Besmir Simnica (67.), 2:2 Besmir Simnica (90.+3)
Rot: Florian Kircheis (85./1. FC Spich II/Foulspiel)
_____________________
_____________________