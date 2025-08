Dank Roan Hellers Traumdebüt: Hornau rettet Remis

Kelkheim. Vermutlich werden sie bei den TuS Hornau erst in den kommenden Wochen wissen, was der eine Punkt zum Start gegen den FC Ederbergland wirklich wert war. Auf dem Papier standen sich zwei Teams gegenüber, die zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählen. Beim 1:1-Remis sah Hornaus Trainer freilich noch einiges an Verbesserungsbedarf. Immerhin: Ein Neuzugang stach gleich als Joker.