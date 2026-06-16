Dank Meerbuscher Schützenhilfe spielt Nievenheim die Relegation

Was für eine Wende für den VdS Nievenheim, plötzlich hat es die Mannschaft von Trainer Thomas Boldt wieder selbst in der Hand, ein Ticket für eine weitere Saison in der Bezirksliga zu lösen. Denn im für Sonntag neu angesetzten Spiel zwischen dem TSV Meerbusch II und der CfR Links, das am letzten Spieltag der Saison abgebrochen worden war, taten die schon lange abgestiegenen Meerbuscher dem VdS den Gefallen, den CfR Links mit 4:3 (1:1) zu besiegen und so mit in die Kreisliga A zu reißen. Die Düsseldorfer hätten einen Sieg gebraucht, um an den Nievenheimern vorbeizuziehen, die eine Woche zuvor mit einem Erfolg gegen Lohausen vorgelegt hatten. Somit hat der VdS nun die Chance, in zwei Relegationsspielen gegen Arminia Lirich, 15. der Gruppe 6, im Nachsitzen noch den Klassenerhalt zu packen. Los geht’s am Mittwoch (20 Uhr) in Oberhausen.
Viele hatten den VdS schon lange abgeschrieben, doch durch eine erfolgreiche Rückrunde retteten sich die Nievenheimer nun doch noch in die Relegation. Als Aufsteiger wusste die Mannschaft von Trainer Thomas Boldt, dass der Klassenerhalt ein hartes Stück Arbeit werden würde. Der VdS ging mit 13 Spielern ohne Bezirksliga-Erfahrung in die Saison und kämpfte von Beginn an gegen den Abstieg. Der Aufsteiger beendete die Hinrunde mit nur elf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Rückrunde zeigten die Nievenheimer, dass sie aus der Hinserie gelernt hatten. Der VdS holte in der Rückrunde 22 Punkte und somit doppelt so viele wie in den 17 Hinrundenspielen. Dadurch landeten die Nievenheimer auf dem neunten Platz in der Rückrundentabelle und sind somit die zweitbeste Rückrundenmannschaft aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss.
„Wir haben zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Die Jungs haben nicht nur sportlich, sondern auch mental eine herausragende Entwicklung genommen. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, die sich die Relegation durch einen starken Endspurt verdient haben“, betont Boldt. Aber auch Arminia Lirich hat in der Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt. Die Oberhausener sammelten in der Hinserie nur neun Punkte und überwinterten ebenfalls auf dem 17. Platz. Durch vier Siege aus den letzten fünf Saisonspielen rettete sich die Arminia noch in die Relegation.
„Die Tabelle und die Statistiken spielen keine Rolle mehr. Beide Mannschaften werden alles reinwerfen, um die Klasse zu halten, deswegen ist auch kein Favorit auszumachen. Wir werden versuchen, auf die eigenen Stärken zu setzen“, sagt Boldt, der am Sonntag Zeuge des neu angesetzten Spiels in Meerbusch war. Für sein Team wäre der Klassenerhalt ein großer Erfolg. Der Coach hat den Glauben an seine Mannschaft zu keinem Zeitpunkt verloren. „Ich bin generell ein optimistischer Mensch. Ich vertraue in mein Team und weiß, wie gut unsere Jungs sind. Wir sind in dieser Saison alle noch enger zusammengerückt. Der Einsatz und der Ehrgeiz, den meine Spieler geliefert haben, hat mir gezeigt, dass wir in der Lage sind, die Liga zu halten“, so Boldt.
Seine Mannschaft wird bereits beim Hinspiel in Lirich auf große Unterstützung zählen können. Der Coach rechnet mit rund 100 VdS-Anhängern. „Es wurde extra ein Bus geordert, damit unsere Fans auf einen Mittwochabend mit nach Oberhausen fahren können. Die Unterstützung, die wir in dieser Saison erhalten haben, war beeindruckend“, betont Boldt.