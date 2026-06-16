Dank Meerbuscher Schützenhilfe spielt Nievenheim die Relegation

„Die Tabelle und die Statistiken spielen keine Rolle mehr. Beide Mannschaften werden alles reinwerfen, um die Klasse zu halten, deswegen ist auch kein Favorit auszumachen. Wir werden versuchen, auf die eigenen Stärken zu setzen“, sagt Boldt, der am Sonntag Zeuge des neu angesetzten Spiels in Meerbusch war. Für sein Team wäre der Klassenerhalt ein großer Erfolg. Der Coach hat den Glauben an seine Mannschaft zu keinem Zeitpunkt verloren. „Ich bin generell ein optimistischer Mensch. Ich vertraue in mein Team und weiß, wie gut unsere Jungs sind. Wir sind in dieser Saison alle noch enger zusammengerückt. Der Einsatz und der Ehrgeiz, den meine Spieler geliefert haben, hat mir gezeigt, dass wir in der Lage sind, die Liga zu halten“, so Boldt.

Seine Mannschaft wird bereits beim Hinspiel in Lirich auf große Unterstützung zählen können. Der Coach rechnet mit rund 100 VdS-Anhängern. „Es wurde extra ein Bus geordert, damit unsere Fans auf einen Mittwochabend mit nach Oberhausen fahren können. Die Unterstützung, die wir in dieser Saison erhalten haben, war beeindruckend“, betont Boldt.