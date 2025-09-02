Dank Leistungssteigerung in Hälfte 2, SV Stahl gewinnt gegen Lehesten

Siegerfoto M2 – Foto: Joana

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn) Die zweite Mannschaft des SV Stahl fährt gegen Lehesten einen verdienten 3:0-Heimsieg ein – auch wenn die ersten 45 Minuten ganz und gar nicht nach einem Erfolg aussahen. Wie schon in der Vorwoche gegen Teichel fand Stahl überhaupt nicht ins Spiel. Viele Ungenauigkeiten, fehlende Laufbereitschaft und Unkonzentriertheiten prägten die Anfangsphase. Glück hatte das Team zudem bei einer kniffligen Szene im Strafraum, als der Schiedsrichter nach einem Zweikampf nicht auf Elfmeter entschied. Auch Lehesten verpasste es, seine Chancen zu nutzen. So ging es mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause. In der Kabine reagierte das Trainerteam konsequent: Auf vier Positionen wurde umgestellt, dazu kam ein frischer Spieler von der Bank. Diese Anpassungen zeigten sofort Wirkung. Innerhalb der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff drehte Stahl richtig auf und belohnte sich mit einem Dreifachschlag: Eine Flanke von Voß drückte Pascal über die Linie zum 1:0.

Wenig später köpfte Gretel nach einer Schmarvin-Ecke zum 2:0 ein. Den Schlusspunkt setzte Tobi, der eine präzise Flanke von Schmarvin eiskalt verwertete 3:0. Von den Gästen kam danach kaum noch etwas. Stahl kontrollierte die Partie, ließ defensiv nichts mehr zu und hätte den Sieg sogar noch höher gestalten können. Doch im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz.