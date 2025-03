Dank lautstarker Halbzeitpause: TuS dreht Spiel gegen Saaldorf

Die Erleichterung an der Haidstraße ist deutlich zu spüren, als Schiedsrichter Tobias Spindler am Samstag um 15.52 Uhr die Pfeife in den Mund nimmt, um die Partie zu beenden. Der TuS Holzkirchen hat gerade ein knappes 3:2 gegen Saaldorf über die Zeit gebracht und damit bedeutsame drei Punkte eingefahren. „Es freut mich total für die Jungs“, sagt TuS-Coach Sven Teichmann. „Das war brutal wichtig für uns.“ Die Grün-Weißen haben damit vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

TuS erstmals mit Dreier-Kette