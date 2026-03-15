Dank Last-Minute-Treffer: Fortuna-Reserve zieht Merten den Stecker

Fortuna Köln jubelt spät. – Foto: Sascha Hohnen

Der SSV Merten geht erneut auf bitterste Art und Weise leer aus. Im Heimspiel gegen den SC Fortuna Köln II – der vor Spielbeginn einzig drei Zähler hinter dem SSV rangierte – bricht den Tabellenfünften ein waschechter Sonntagsschuss zwei Minuten vor Schluss das Genick. Aus Sicht von Cheftrainer Bünyamin Kilic ein mehr als unglückliches Resultat, während Fortuna-Manager Stefan Kleefisch nach Abpfiff allen voran den Kampfgeist seiner Mannschaft lobt.

Dabei hatte die Leistung insbesondere zu Spielbeginn gestimmt. Angeführt von einem bärenstarken Bilal El Morabiti - der die Fortuna aus Sicht von Gäste-Teammanager Kleefisch im ersten Spielabschnitt nahezu „im Alleingang auseinandergenommen hat“ - spielten sich die Hausherren vom Anstoß weg in einen Rausch, belohnten sich jedoch nicht. Einzig und allein die Chancenverwertung habe nicht gestimmt, wie SSV-Übungsleiter Kilic nach dem Abpfiff schlussfolgert:

Erst in der Vorwoche ging der Vorjahres-Vizemeister aus Merten nach kämpferischer und leidenschaftlichen Leistung bei Aufstiegsanwärter Eintracht Hohkeppel knapp als Verlierer vom Platz. Und auch im Heimspiel gegen die Fortuna zeichnete sich nach Spielende ein ähnlich enttäuschtes Bild bei denen ab, die es mit dem SSV hielten.

„Die erste Halbzeit war wahrscheinlich eine unserer besten Saisonleistungen bisher. Die Anzahl und Qualität der Chancen, die wir uns rausgespielt haben, war enorm. Wir kombinieren uns teilweise bis zur Grundlinie durch, aber es fehlt einfach der letzte Abschluss“, reflektiert der 39-jährige die Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang und fügt an: „Wir stehen mehrfach allein vor dem Torwart, treffen falsche Entscheidungen oder lassen klare Möglichkeiten liegen.“

Sonntagsschuss lässt Fortuna jubeln

Und auch nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren spielerisch den Ton an. Während der SSV die Partie aus den Augen seines Cheftrainer nach wie vor „klar im Griff“ hätte, jedoch weiterhin nicht zielstrebig genug agierte, kam auch seitens der Gäste mehr Gegenwehr: „In der zweiten Halbzeit haben wir endlich dagegengehalten, wir hatten auch mehrere hundertprozentige Chancen“, reflektiert Fortuna-Manager Kleefisch den zweiten Durchgang seiner Elf, die eine Viertelstunde vor Schluss jedoch in Unterzahl geriet.

Doch auch mit einem Mann weniger gelang es den Gästen, das eigene Tor erfolgreich zu verteidigen und den Kasten sauber zu halten. Als dann bereits alles nach einem torlosen Remis aussah, sorgte ein Distanzschuss von Fortuna-Joker Narius Mofa für die späte Entscheidung: „Wir kassieren kurz vor Schluss das 0:1 durch einen Schuss aus etwa 20 Metern, der unter die Latte in den Winkel geht. Und fehlen ehrlich gesagt ein wenig die Worte“, zeigt sich Merten-Coach Kilic demzufolge sichtlich fassungslos.

Nullnummer ist “Harte Kost“ für Merten

Dass der SSV nach einem spielerisch eindrucksvollen wie leidenschaftlichen Auftritt schlussendlich sogar leer ausgeht, ist aus Sicht der Hausherren nur schwer nachvollziehbar: „Das ist wirklich harte Kost. Die Leistungen, die wir diese Saison zeigen, hätten eigentlich mehr Punkte verdient. Dazu kommen noch verschossene Elfmeter in dieser Spielzeit“, verweist Kilic auf die gute Leistung seiner Elf, die jedoch erneut ohne Ertrag bleibt. Zugleich kritisiert der Aufstiegstrainer von vor zwei Jahren auch die fehlende Effizienz seiner Mannen: „Wir haben gute Spieler im Aufbau, starke Zweikämpfer und auch Tempo in der Mannschaft. Aber uns fehlt aktuell der klassische Goalgetter, der solche Spiele entscheidet.“

Dass die Begegnung in Merten aus Kölner Sicht auch durchaus anders hätte enden können, weiß auch Manager Kleefisch, der - ob der Moral seines Teams - dennoch von einem „redlich verdienten“ Erfolg spricht: „Toller Kampfgeist der Mannschaft, die sich den Sieg am Ende doch redlich verdient hat. In der ersten Halbzeit kamen wir immer einen Schritt zu spät, da hat Merten uns mit aggressiver Spielweise im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann endlich dagegengehalten.“

Fortuna zieht an Merten vorbei

Dank der Auswärtsdreiers zieht die Kölner Fortuna in Sachen Punkten mit dem direkten Konkurrenten gleich, springt aufgrund der besseren Torausbeute am Tabellennachbarn vorbei. Nach dem souveränen 2:0-Erfolg über Kellerkind FC Hennef 05 in der Vorwoche feiert die Elf von Chefcoach Iraklis Metaxas den nächsten Sieg, wohingegen Merten mit den Resultaten der vergangen Wochen hadert:

„Ich bin momentan sprachlos und natürlich maßlos enttäuscht - nicht von der Leistung der Jungs, denn die war heute wirklich gut. Aber am Ende zählen im Fußball die Tore. Es bleibt ein Ergebnissport“, bilanziert Kilic gefasst und betont: „So gut wir heute gespielt haben: Selbst ein Unentschieden wäre für uns schon enttäuschend gewesen.“

Während der SSV - der nun bereits elf Punkte hinter der Tabellenspitze zurückfällt - am kommenden Wochenende bei Regionalliga-Absteiger 1. FC Düren auf Wiedergutmachung aus ist, kann die Fortuna mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Verfolger SpVg Frechen 20 gehen. Bei beiden Partien rollt der Ball am Samstagnachmittag.