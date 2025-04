Dank Last-Minute-Tor: FC Bierstadt steht im Kreispokal-Endspiel

Wiesbaden. Im Halbfinale des Kreispokals Wiesbaden lieferten sich Kreisoberligist Fvgg. Kastel und der eine Liga höher spielende Titelverteidiger FC Bierstadt einen packenden Pokalfight. In einer intensiven und hart umkämpften Partie setzte sich der Gruppenligist erst in der Nachspielzeit durch: Paul Götz erzielte in der 90.+3 Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für Bierstadt.