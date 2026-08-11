Dank Krupa-Gala: Unterhaching zieht ins Toto-Pokal-Achtelfinale ein

Vor knapp 1.025 Zuschauern setzte sich die SpVgg Unterhaching im Nachbarschaftsduell der 2. Runde des Toto-Pokals mit 4:1 beim SV Heimstetten durch und steht damit im Achtelfinale! Mann des Abends war dabei kein Geringerer als Jeroen Krupa. Der 23-Jährige schnürte einen Dreierpack und schoss Haching in die nächste Runde.

Nach einer halben Stunde brachte Lukas Riglewski den Sportpark zum Beben! Der spielende Co-Trainer schoss die Elf von Sarah Romert in Führung (29.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine.

Doch auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich und souverän klingt, spiegelt es den genauen Spielverlauf nicht wider. Der Regionalligist dominierte die Partie keineswegs von Beginn an. Ganz im Gegenteil: In der ersten Hälfte machte sich der Klassenunterschied überhaupt nicht bemerkbar. Bereits nach zwei Minuten tauchten die Gastgeber vor dem Kasten von Erion Avdija auf.

Im zweiten Durchgang zeigte sich dann ein anderes Bild. Interimstrainer Janek Frensch reagierte und brachte mit Moritz Müller und Manuel Stiefler gleich zweimal frischen Wind in die Partie. Die Wechsel sollten sich schnell auszahlen. In der 54. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt, nachdem Müller zuvor von einem Heimstettener gefoult worden war. Jeroen Krupa übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich.

Krupa schießt die Vorstädter ins Achtelfinale

Damit war der Bann gebrochen – und bei den Vorstädtern kam der Stein endgültig ins Rollen. Etwas später belohnte sich dann Müller mit einem Treffer und drehte die Partie auf 2:1 aus Sicht der Gäste (64.). Von Heimstetten war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr fiel zu sehen. Die Hachinger hatten das Spiel nun weitgehend im Griff und sorgten in der Schlussphase endgültig für klare Verhältnisse. Krupa legte in der 78. Minute nach und machte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer des Abends den Deckel drauf (90.).

Überschattet wurde der Pokalerfolg allerdings von den Geschehnissen vor dem Anpfiff. Zwischen den Fanlagern beider Mannschaften kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde nach ersten Informationen auch ein Anhänger aus dem Lager der Vorstädter verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

SV Heimstetten – SpVgg Unterhaching 1:4

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Ikenna Ezeala (62. Rene Rüther), Yannick Günzel, Cedric Ildas, Lukas Riglewski (81. Felix Goebl), Daniel Steimel, Severin Müller (81. Emil Titze), Reza Sakhi Zada (81. Quentin Kehl), Dominique Girtler, David Leitl, Pirmin Lindner (57. Robin Penski) - Trainer: Sarah Romert

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Timon Obermeier (85. Luis Pfluger), Andy Breuer, Alexander Winkler, Mike Gevorgyan (46. Manuel Stiefler), Marinus Spann (81. Cornelius Pfeiffer), Samuel Weiß (46. Moritz Müller), Dominik Lindermeir, Ben Westermeier, Jeroen Krupa, Bryan Alexander Beusch (88. Milan Kodaj) - Trainer: Janek Frensch

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1025

Tore: 1:0 Lukas Riglewski (29.), 1:1 Jeroen Krupa (44. Foulelfmeter), 1:2 Moritz Müller (64.), 1:3 Jeroen Krupa (78.), 1:4 Jeroen Krupa (90.)