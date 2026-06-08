Dank Kleefisch-Doppelpack: Beeck rundet starke Rückrunde souverän ab

Wegberg-Kapitän Marc Kleefisch schießt sich per Doppelpack in Düren zum Torschützenkönig. – Foto: Michael Schnieders

Im letzten Saisonspiel gab es für den FC Wegberg-Beeck noch einmal drei Punkte zu bejubeln. Bei den bereits abgestiegenen Sportfreunden Düren gelingt der Elf von Chefcoach Mark Zeh ein 3:0-Auswärtssieg und zugleich ein erfolgreiches Ende einer ordentlichen Mittelrheinliga-Spielzeit. Für Übungsleiter Zeh war es zudem der letzte Auftritt an der Beecker Seitenlinie. Der scheidende Cheftrainer zeigt sich nach der Partie zufrieden mit dem gelungenen Abschied und spricht von einer „geilen Zeit“.

Während sich Top-Knipser Marc Kleefisch mit seinem 23. Saisontreffer nach einer halben Stunde Spielzeit zur Torjägerkanone schoss (30.), ließ Nils Hühne unmittelbar vor dem Pausentee das 2:0 folgen (45.). Und auch nach dem Seitenwechsel gab der Favorit weiter den Ton an. So war es nach einer Stunde Spielzeit erneut Kleefisch, der zum 3:0 einschob und seinen 24. Saisontreffer verantwortete (59.). Eine erstaunliche Quote. Schlussendlich blieb es dann beim 3:0, womit der FC Wegberg auch das Rückspiel klar für sich entscheidet und den sechsten Tabellenplatz festigt. Die Sportfreunde Düren hingegen beenden ihre Premierensaison in der Mittelrheinliga auf dem vorletzten Rang und kehren in die Landesliga zurück. Angesichts der jüngsten Durststrecke von nun elf sieglosen Spielen in Serie war der Abstieg unvermeidbar.

Nach dem starken 0:0-Remis gegen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 in der Vorwoche ging der FC Wegberg-Beeck als haushoher Favorit in sein letztes Saisonspiel. Während die Elf von Übungsleiter Mark Zeh mit 48 Punkten auf der Habenseite vor Spielbeginn auf Tabellenrang sechs rangierte, standen die Sportfreunde Düren bereits seit geraumer Zeit als Absteiger fest. Und auch das Hinspiel-Resultat sprach klar zugunsten der Gäste: Mit 5:1 ließ der FC Wegberg Beeck dem Kontrahenten aus Düren im Hinrundenduell keine Chance. Und auch bei der Neuauflage sollte es zu keiner Überraschung kommen:

Zeh: „Es war eine geile Zeit“

Für den FC Wegberg-Beeck hingegen endet eine Saison voller Höhen und Tiefen. Als einer der Titelfavoriten in die Saison gestartet, wurden die Beecker allen voran in der Hinrunde unter Ex-Coach Mike Schmalenberg und Nachfolger Albert Deuker ihren hohen Erwartungen nicht gerecht. Den ersten Saisonabschnitt beendeten die Beecker mit 21 eroberten Punkten auf einem enttäuschenden zehnten Platz. In der Winterpause übernahm dann Mark Zeh das Zepter in Beeck und führte den FC zurück zu altem Glanz. Durch den 3:0-Erfolg in Düren lief die Zeh-Elf schlussendlich mit 51 Punkten über die Ziellinie. Allen voran in den Top-Spielen gegen Ligaprimus Bergisch Gladbach (0:0), Verfolger SpVg Frechen 20 (4:2), SSV Merten (2:2), VfL Vichttal (3:1), SV Eintracht Hohkeppel (3:1) und den Siegburger SV 04 (1:0) wusste Beeck auf ganzer Linie zu überzeugen.

Auch deshalb kann der scheidende Übungsleiter Zeh mit seiner Bilanz in Beeck hochzufrieden sein und seinen Abschied erhobenen Hauptes feiern. Rückblickend auf seine halbjährige Amtszeit findet der 42-Jährige demnach ausschließlich positive Worte: „Es war eine geile Zeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Deswegen haben wir auch eine so gute Saison gespielt“, hebt Zeh zufrieden hervor. Das Spiel in Düren habe zudem einen erfolgreichen Abschluss besiegelt: „Es war gut, dass die Mannschaft wieder mal Charakter gezeigt hat. Anfangs haben wir auf dem holprigen Rasen ein wenig Zeit gebraucht um reinzufinden, am Ende war der Sieg dann klar und verdient“, schlussfolgert der Übungsleiter und fügt an: „Wir hätten sogar noch viel höher gewinnen können.“

So oder so verabschiedet sich der FC Wegberg-Beeck nach einer starken Rückserie auf dem sechsten Tabellenplatz in die Sommerpause und wird sich in dieser sowohl auf der Trainerbank als auch personell im Kader neu aufstellen: Neben Zeh verlassen auch Sportleiter Friedel Henßen sowie drei weitere Funktionsträger und 13 Spieler den Verein. Und auch bei den Sportfreunden Düren wird es im Sommer eine Neuausrichtung geben. Schließlich geht die Elf von Übungsleiter Marcel Demircan künftig wieder eine Klasse tiefer an den Start. Nach dem umjubelten Aufstieg im Vorjahr tragen die Sportfreunde ihre Heimspiele in der kommenden Saison wieder in der Landesliga aus.