Dank Joker Macvan: SC West Köln holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Die Sieglosserie ist gebrochen: Mit 2:1 hat der SC West Köln das Sechs-Punkte-Spiel gegen die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard gewonnen und den ersten Rückrundensieg eingefahren. Abwehrspieler Leon Trey brachte die Gastgeber vor etwa 75 Zuschauern in Köln-Ehrenfeld in der Anfangsphase in Front (8.), nach Julien Gromanns Treffer kurz vor dem Pausenpfiff (43.) ging es allerdings mit einem Unentschieden in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel schwang sich dann ein Joker zum Mann des Tages auf. Quasi mit Anbruch der Schlussviertelstunde erzielte der eingewechselte Nils Macvan nach Vorarbeit von Nihat Teftazani den entscheidenden Treffer zum 2:1 (77.). Ein Traumdebüt für den 23-jährigen Angreifer, der im Winter vom SC St. Tönis aus der Oberliga Niederrhein gekommen war und das erste Mal für den SC West auf dem Platz stand.

SC West Köln – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II 2:1

SC West Köln: Ramazan Sert, Thierry Xavier Toulon, Leon Trey, Elie Pango-Onema, Ertan Cenik, Jose Agustin Paz Avalo (58. David Hartmann), Jonathan-Cliff Oyebade, Enis Diyar Toprakci (66. Nils Macvan), Nihat Teftazani, Dominik Strehlau (90. Luca Rieser), Erbil Abazovski - Trainer: Alessandro Puzzo

Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II: Julien Gromann - Trainer: Alex Müller

Schiedsrichter: Dirk Bremer - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Leon Trey (8.), 1:1 Julien Gromann (43.), 2:1 Nils Macvan (77.)

Poll klettert auf Rang zehn

Neben dem SC West Köln darf ein weiteres Kellerkind nach den Ereignissen des Kreisliga-Wochenendes ebenfalls etwas aufatmen. Wie die Ehrenfelder hat auch der VfL Rheingold Köln-Poll 1912 seine Partie mit 2:1 gewonnen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Im Heimspiel gegen Mittelfeldmannschaft FC Pesch II waren Mirek Rüttgers (13.) und Thomas De Palma (71.) für den VfL erfolgreich, dem Pescher Berat Yazici gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer (65.).

Poll klettert durch die drei Punkte auf Platz zehn und vergrößert den Puffer auf die rote Zone auf fünf Punkte. Der FC Pesch II kann nicht auf dem Überraschungssieg gegen den Türkischen FC Köln 2001 aus der Vorwoche aufbauen und verliert das vierte von sechs Spielen nach der Winterpause.

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – FC Pesch II 2:1

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm (46. Jasper Moers), Marco Rennen, Abderahman Ladouali, Nils Tromnau, Max Dreyer, Simon Schmischke, Thomas De Palma (93. Fabian Hock), Jonas Droop, Mert Özbek (82. Emil Höhmann) (89. Max Goldmann), Akay Turgut, Mirek Rüttgers - Trainer: Ali Bilim - Trainer: Fabian Krüger

FC Pesch II: Raphael Thoma, Jonathan George, Alex Hosh (71. Abdokan Tokgözoglu), Christian Schmitz, Ilkay Kart, Khubaib Rakhmatov (46. Christian Schmitz), Emre Gölükcetin, Oguz-Han Önal, Yassim Saibou (62. Denis Orbach), Aljosa Tacevski, Berat Yazici - Trainer: Adriano Terranova - Trainer: Marcel Weber

Schiedsrichter: Frank Smok (Köln) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Mirek Rüttgers (13.), 1:1 Berat Yazici (65.), 2:1 Thomas De Palma (71.)

Vier Tore in der Schlussphase

Gute 80 Minuten lang machte der ESV Olympia Köln es Tabellenführer SV Deutz 05 II am Sonntagnachmittag richtig schwer. Mit der zweitbesten Defensive (26 Gegentore, Platz zwei hinter Deutz) und einer starken Rückrundenbilanz (vier Siege, ein Remis) im Rücken hielten die Gastgeber gut dagegen. Doch ebenso wie die gefährliche Offensive der 05er fanden auch ESV-Torjäger Mario Fabio Pascal Nasturzi und Co. kein Durchkommen. So war es schließlich der Deutzer Abwehrchef, der es für den Spitzenreiter richten musste. Knapp zehn Minuten vor Schluss nahm Yannic Schmucker das Heft des Handels in die eigene Hand und traf erst zur Führung (81.) und kurz darauf sogar zum 2:0 (83.). Der späte Startschuss für Tore in dieser Partie. Olympias Luis Mehring gelang in der Schlussminute der Anschlusstreffer (90.), der eingewechselte Tim Wilking sorgte mit seinem zehnten Saisontreffer schließlich für die Entscheidung (90.+3).

Damit gewinnt die SV Deutz 05 II das sechste von sechs Rückrundenspielen und thront weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Olympia muss derweil den SV Gremberg Humboldt 60/62 vorbeiziehen lassen und fällt auf Platz vier zurück.