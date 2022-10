Patrick Hobsch bejubelt sein entscheidendes Tor und den Hachinger 1:0-Sieg bei Viktoria Aschaffenburg.. – Foto: Sven Leifer

Dank Hobsch – SpVgg Unterhaching bleibt Tabellenführer 1:0-Sieg in Aschaffenburg

Die SpVgg Unterhaching behauptet die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern mit einem knappen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg.

Unterhaching – Der sechste Sieg in Serie hat der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern die Tabellenspitze gesichert. In der Partie in Unterfranken konnten sich die Hachinger vor allem bei ihrem Top-Torjäger Patrick Hobsch verlassen. Der 28-Jährige sicherte mit seinem elften Saisontreffer per Foulelfmeter den knappen Auswärtssieg.

Die Hachinger, die in der Startelf wieder den zuletzt verletzt fehlenden Manuel Stiefler im defensiven Mittelfeld aufbieten konnten, starteten druckvoll. Die erste Gelegenheit bekamen jedoch die Hausherren. Der ehemalige Hachinger Junior Benedict Laverty scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am parierenden Haching-Schlussmann René Vollath (10.). Auf der Gegenseite kam dann auch die SpVgg zur ersten Chance, ein gefährlicher Schuss von Niclas Anspach aus halblinker Position wurde jedoch noch an den Pfosten abgefälscht (11.). Beim nächsten Angriff wurde die SpVgg dann belohnt. Nach einem Foul an Christoph Ehlich entschied der Schiedsrichter Johannes Hamper auf Elfmeter, den Hobsch eiskalt zum 1:0 für die Gäste verwandelte (14.). Nachdem in Folge der Viktoria-Torwart Max Grün einen Flachschuss des agilen Hachingers Boipelo Mashigo gehalten hatte (26.), wurde die Heimelf stärker. Jan Stein verfehlte das Gehäuse der SpVgg nach einem Gewühl im Strafraum zunächst nur knapp (29.). In Folge kam die Viktoria über Laverty zu einer erneuten Chance zum Ausgleich, die jedoch Vollath entschärfte (39.). In der zweiten Hälfte blieben die Hausherren am Drücker. Alexandru Paraschiv verpasste bei einem Vorstoß das Hachinger Tor knapp (57.), ebenso wenig später Mitspieler Clay Verkaj (67.). Von den Hachingern kam auf der Gegenseite offensiv im zweiten Durchgang zunächst nur wenig, drei Kopfbälle von Mathias Fetsch (57., 73.) und Mashigo (77.) blieben dabei die Ausnahme.