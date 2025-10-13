Dank „hervorragender Moral“: DJK Waldram feiert Kampf-Dreier gegen Altenstadt

Die Waldramer Fußballer bleiben vor eigenem Publikum ungeschlagen – doch dafür bedurfte es gegen den TSV Altenstadt einer Energieleistung. „Das war wirklich kein optimaler Start“, kommentierte Trainer Benedikt Buchner die frühen Gegentore. Gerade sechs Minuten waren gespielt, als Kadircan Yapici – allerdings aus abseitsverdächtiger Position gestartet – allein vor Torhüter Tobias Hagenbucher zur Gästeführung einschob. Eine Viertelstunde später stellte Tobias Graun in fast identischer Szene auf 0:2. Dazwischen hatte Waldrams Jakob Münster freistehend aus elf Metern den Ball weit übers Tor gedonnert, war Luca Hensel im Alleingang an TSV-Torhüter Max Gast gescheitert.

So war der Chancenwucher seiner Angreifer Buchners Hauptkritikpunkt nach dem glücklichen Spielausgang. Das Pech setzte sich fort, als Benedikt Bergmoser mit einem Freistoß scheiterte, ehe er nach Vorlage von Johannes Bahnmüller auf 1:2 (24.) verkürzt. Hensel überhastet (35.), Bergmoser (41.) mit einem Freistoß an den Pfosten und erneut Hensel (44.) mit einem Wolkenstreichler aus kurzer Distanz versäumten noch vor der Pause eine mögliche Wende. Die leitete Kilian Müller wenige Minuten nach Wiederbeginn ein: Einen Freistoß von Jonathan Bahnmüller verlängerte Münster mit dem Hinterkopf zum eingewechselten Linksverteidiger, der den Ball volley quer in der Luft liegend aus sieben Metern unter die Latte wuchtete. Nach starker Vorarbeit von Hensel, der sich energisch auf der linken Außenbahn durchgesetzt hatte, markierte Münster den 3:2-Siegtreffer – in einer Phase, als sein Team wegen einer Zeitstrafe gegen Daniel Ettenhuber in Unterzahl agierte.