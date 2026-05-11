Dank Heimerfolg über Wegberg: Hennef hat den Klassenerhalt sicher

Hennef feiert den sicheren Klassenverbleib. – Foto: Boris Hempel

Dem FC Hennef 05 gelingt vier Spieltage vor Schluss der sichere Klassenerhalt. Dank eines Überraschungserfolgs über eine der besten Rückrundenmannschaften, den FC Wegberg-Beeck, sind jegliche Restzweifel beseitigt. Oshomah Ichue erzielte den einzigen Tagestreffer in einem überwiegend chancenarmen Aufeinandertreffen, in dem die Hausherren die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten. Während Beeck-Coach Mark Zeh nach Abpfiff mit einigen kritischen Schiedsrichterentscheidungen hadert, spricht Hennef-Sportleiter Frank Fußhöller von einem „alles in allem verdienten Sieg“ spricht.

Vom Anstoß weg entwickelte sich eine spielerische Dominanz der Gäste, die den FC Hennef zunehmend in die eigene Hälfte drängte. Weil die Hausherren jedoch defensiv stabil standen und wenig zuließen, stand zur Pause ein torloses Remis auf der Anzeigetafel. Aus Sicht von Gästecoach Zeh spiegelte das Resultat nicht zwingend den tatsächlichen Spielverlauf des ersten Durchgangs wieder: „Auf dem harten und trockenen Rasenplatz haben wir die erste Halbzeit komplett dominiert und Hennef regelrecht eingeschnürt. Die Gäste standen tief, während wir sehr souverän agierten. Ich glaube, sie hatten vor der Pause nur einen einzigen Torschuss. Wir selbst hatten fünf oder sechs Halbchancen, die wir zwar nicht immer zwingend genug zu Ende gespielt haben, dennoch hätten wir zur Pause führen müssen“, lässt der 42-jährige Chefcoach den ersten Abschnitt Revue passieren und fügt noch an: „Zudem wurde uns ein klarer Foulelfmeter verwehrt, als Niklas Koppitz beim Abschluss deutlich gehalten und so am Torerfolg gehindert wurde.“

Die Ausgangslage vor Spielbeginn war klar: Der FC Wegberg-Beeck ging nach den starken Auftritten und der deutlichen komfortableren Tabellensituation als klarer Favorit in die Begegnung in Hennef. Nach 13 eroberten Punkten aus den vergangenen fünf Ligaauftritten hatte sich die Elf von Übungsleiter Mark Zeh schließlich einiges an Selbstbewusstsein herausgespielt. Im Rückrunden-Tableau belegte der FC vor Spielbeginn gar den zweiten Platz. Im Auswärtsspiel beim noch immer abstiegsgefährdeten Kontrahenten aus Hennef ging es nun darum, an den starken 3:1-Erfolg über Aufstiegsanwärter VfL Vichttal in der Vorwoche anzuknüpfen, was im ersten Spielabschnitt schnell sichtbar wurde.

Fußhöller: „Haben unterm Strich den Deckel draufgemacht“

In Hälfte zwei änderte sich das Spielgeschehen dann jedoch zugunsten des Gastgebers. Weil die Gäste nichtmehr an den dominanten Auftritt des ersten Durchgangs anknüpfen und seinem Spiel den Stempel aufdrücken konnten, war es schlussendlich der Underdog aus Hennef, der drei Punkte mit nach Hause nimmt. In Spielminute 57 war es FCH-Stürmer Oshomah Ichue, der eine Vorarbeit von Nathan Kunzika zum entscheiden 1:0 verwertete. Trotz zehnminütiger Unterzahl aufgrund eines Platzverweises gegen Verteidiger Akeem Bouakran blieb es schlussendlich bei diesem Spielstand, womit sich Hennef erfolgreich an der herben 0:5-Klatsche im Hinspiel revanchiert. Aus Sicht von Sportleiter Frank Fußhöller geht der Heimsieg im Gesamtbild betrachtet durchaus in Ordnung:

„Am Ende des Tages haben wir uns diesen Sieg heute verdient, auch wenn es insgesamt ein relativ chancenarmes Spiel war. In der ersten Halbzeit gab es aus meiner Sicht auf beiden Seiten überhaupt keine klaren Torchancen. Obwohl Wegberg-Beeck im ersten Durchgang deutlich mehr Spielanteile hatte, sind wir nach dem Seitenwechsel immer besser in die Partie gekommen. In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal etwas glücklich, als Moritz Hellwig überragend parierte, aber unterm Strich haben wir den Deckel draufgemacht und die Mannschaft der Stunde geschlagen“, bringt Fußhöller zusammenfassend auf den Punkt.

Dass der FC Hennef nach den unkonstanten Leistungen der Vorwochen nun vorzeitig den Klassenerhalt unter Dach und Fach hat, freut den 44-Jährigen besonders: „Durch diesen Erfolg haben wir endgültig Planungssicherheit für das nächste Jahr und können uns weiter auf die Kadergestaltung konzentrieren. Aktuell haben wir bereits 14 unterschriebene Verträge vorliegen, sodass unser volles Augenmerk schon jetzt in der neuen Saison liegt“, lässt der Sportleiter vorausschauend verlauten, versichert aber zugleich: „Nichtsdestotrotz stehen noch die Partien gegen die SpVg Porz, den FC Teutonia Weiden, den Siegburger SV 04 und den SSV Bornheim an, in denen wir natürlich so viel wie möglich punkten wollen. Besonders freuen wir uns - auch wenn es noch ein bisschen hin ist - auf das Highlight-Spiel Ende Mai in Siegburg.“

Beeck ärgert sich über dritte Rückrunden-Pleite

Während der FC Hennef somit 29 Punkte auf der Habenseite hat und die Abstiegsränge mit einem Polster von 13 Zählern endgültig hinter sich lässt, erleidet der FC Wegberg-Beeck nach erfolgreichen Vorwochen einen kleinen Dämpfer. Für den Tabellensiebten ist es zwar erst die dritte Niederlage in der sonst so erfolgreichen Rückserie, dennoch hätte Cheftrainer Zeh Zählbares erwartet: „Nach dem Seitenwechsel waren wir - warum auch immer - nicht mehr so griffig und haben spürbar nachgelassen. Ein Ballverlust im Mittelfeld ermöglichte Hennef einen Konter, der prompt zum Rückstand führte - es blieb ihr einziger Torschuss im gesamten zweiten Durchgang. In der 93. Minute wurde uns dann ein zweiter, klarer Handelfmeter verweigert. Letztlich ist es ein sehr glücklicher Sieg für Hennef. Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt, eigentlich sogar alle drei“, lautet das ernüchternde Fazit des Übungsleiters.

Durch die Auswärtsniederlage muss die Zeh-Elf den sechsten Tabellenrang an Konkurrent Frechen abrücken und fällt auf Platz sieben zurück. Im Heimspiel gegen den SSV Merten in der kommenden Woche will Beeck dann eine gelungene Reaktion zeigen und zurück in die Spur finden, während Hennef befreit ins Duell der Tabellennachbarn bei der SpVg Porz gehen kann.