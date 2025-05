Dank Hattrick-Heldin Hadil Larbaoui: FC Moosburg siegt deutlich

Nach der knappen 5:4-Pleite in der Hinrunde besiegten die Moosburgerinnen den direkten Konkurrenten in der Kreisliga SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld diesmal mit einem klaren 4:0.

Moosburg – Gerade einmal 23 Sekunden waren absolviert, als Hadil Larbaoui einen Pressschlag gewann und das Leder zum 1:0 in den Maschen versenkte. Und auch im weiteren Verlauf habe man den Gegner laut Trainerin Annika Lindhorst mit hohem Pressing zur Verzweiflung gebracht. Die überragende Spielerin war Larbaoui, die einen lupenreinen Hattrick erzielte. Erst traf sie in der 28. Minute nach einer Hereingabe zum 2:0, anschließend erzielte sie per Alleingang auch das 3:0 (38.). Dass der FCM zur Pause nicht noch höher führte, lag einzig an der zu hektischen Spielweise der Heimelf.

Auch in Halbzeit zwei gab es noch einen Treffer für den FCM zu bejubeln

„In der zweiten Halbzeit haben wir es dann aber sauber runtergespielt und den Fokus auf schöne Kombinationen gelegt“, berichtet die 33-Jährige Trainerin, die trotzdem noch einen Treffer bejubeln durfte. Im Anschluss an einen Freistoß von Larbaoui stand Naima Romberger goldrichtig und verwandelte den Abpraller zum 4:0-Endstand (50.).

„Somit sind wir ihnen jetzt auf den Fersen“, weiß die Teamchefin, die nun den vierten Tabellenplatz im Blick hat. Dafür müsse am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell jedoch auf jeden Fall der nächste Sieg her. Franziska Kugler