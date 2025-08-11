Dank Geniestreich: Denklingen feiert gegen Untermenzing ersten Saisonsieg

Denklingen – Es hätte ganz bitter kommen können für die Kicker des VfL Denklingen. „Hätten wir verloren, würden wir anders dastehen“, stellte Christoph Schmitt nach dem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Untermenzing fest. Bei einer Niederlage wäre der Trainer mit seiner Elf schon früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand gestanden. So haben die Kicker aus der Münchner Vorstadt den Bettel in der Hand, während der VfL nach drei Begegnungen satte fünf Punkte und einen Platz im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Süd aufweist.

Die erste Niederlage nach zwei Unentschieden lag durchaus im Bereich des Möglichen. Vor allem in den ersten Minuten waren die Platzherren brandgefährlich und verzeichneten zwei hervorragende Chancen, die sie eigentlich zur Führung hätten nutzen müssen. Erst danach stabilisierten die Denklinger ihre Deckung. Die Gastgeber blieben zwar weiterhin dominant, aber sie fanden kaum noch Wege in den gegnerischen Strafraum. „Wir mussten viel laufen“, räumte Schmitt ein. Der Auftritt seiner Elf war spielerisch sicherlich nicht erste Sahne, aber ungemein diszipliniert. Gefordert waren neben den Verteidigern vor allem die Offensivkräfte, die fleißig nach hinten arbeiteten, um die Gastgeber vom eigenen Gehäuse abzuhalten. „Das Geschehen spielte sich dann mehr zwischen den Strafräumen ab“, stellte Schmitt fest.

Seine Strategie sah jedoch nicht nur vor, die Angriffe der Münchner bereits in ihrer Entstehung zu verhindern. „Wir wollten auch den einen oder anderen Nadelstich setzen“, erklärte der Coach. Als dies seiner Mannschaft zum ersten Mal wirkungsvoll gelang, war gerade eine gute Viertelstunde absolviert. Elias Greinacher steckte einen Pass auf Simon Ried durch. Der löste sich von seinen Gegenspielern, lief allein auf den gegnerischen Kasten zu und überwand mit einem frechen Lupfer Untermenzings Keeper Florian Geck (17.). Es war sein dritter Saisontreffer.

Ansonsten blieben Gefahrenmomente eher die Ausnahme. Als Geck einen Freistoß von Schmitt nur abklatschen konnte, herrschte kurz kräftiges Durcheinander vor dem Gehäuse der Gastgeber, doch am Ende konnten sie den Ball klären. Untermenzing musste nun kommen, biss aber bis zum Schluss auf Granit. „Was in den beiden ersten Spielen nicht geklappt hat, haben wir jetzt gut gemacht“, lobte Schmitt die Defensivarbeit seines Teams, das überhaupt nichts mehr anbrennen ließ.