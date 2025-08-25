Torschütze zum Herrschinger 3:0: Ramazan Gökmen (l.) – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Dank „eiskalter" und „disziplinierter" Leistung ‒ Herrsching mit Traumstart

5:1-Auftakterfolg gegen SV Haspelmoor. Die Fußballer des TSV Herrsching starten perfekt in die neue Spielzeit.

Der TSV Herrsching ist mit einem Paukenschlag in die neue Spielzeit gestartet. Gegen den SV Haspelmoor gelang den Ammerseern ein hochverdienter 5:1-Sieg, bei dem die Schober-Elf vor allem mit Kaltschnäuzigkeit und disziplinierter Defensivarbeit überzeugte. „Das war ein starker Gegner, wir waren auf Augenhöhe – aber vorne einfach eiskalt“, resümierte Trainer Florian Schober nach Abpfiff. Besonders lobte er die mannschaftliche Geschlossenheit und die Ruhe im Spielaufbau: „Wir haben sehr überlegt gespielt, kein Hauruck-Fußball. Kämpferisch war das eine tolle Leistung, alle waren super diszipliniert.“ Von Beginn an entwickelte sich auf dem Herrschinger Sportplatz eine Partie zweier Teams, die sich nichts schenkten. Haspelmoor versuchte es immer wieder mit langen Bällen, doch die Hintermannschaft des TSV stand sicher und ließ kaum klare Chancen zu. „Die langen Bälle haben wir gut verteidigt“, sagte Schober zufrieden. Und vorne nutzte Herrsching eiskalt seine Gelegenheiten. Nach 23 Minuten klingelte es erstmals: Über mehrere Stationen wurde der Ball in den Strafraum durchgespielt, wo Yannic Velte abzog und die Kugel vom Innenpfosten ins Netz sprang – 1:0.

Auch nach der Führung blieb die Begegnung offen. Haspelmoor hielt gut dagegen und hatte Phasen, in denen die Partie auf Augenhöhe verlief. Herrsching aber blieb die gefährlichere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber dann nach: Alessandro Calandrino erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Damit war der Bann endgültig gebrochen. Spätestens mit dem 3:0 durch Ramazan Gökmen in der 73. Minute, eingeleitet von einem schnellen Angriff über die Außen, war die Partie entschieden. Mert Mizrak sorgte in der 83. Minute mit seinem Treffer zum 4:0 für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss traf Daniel Fischer mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke zum 5:0 (88.). Zwar gelang Haspelmoor in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer, doch am klaren Herrschinger Erfolg änderte das nichts mehr. „Alle Tore waren klasse herausgespielt. Man hat gesehen, dass wir nicht hektisch wurden, sondern uns die Chancen überlegt erarbeitet haben.“