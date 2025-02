Dank „eiserner Lunge“: Neurieds Futsaler feiern „Big Points“ im Abstiegskampf

Die abstiegsbedrohten Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried haben den nächsten Favoriten geärgert. Eine Woche nach dem Punktgewinn gegen den Tabellendritten, Karlsruher SC, feierten die Grün-Weißen am Sonntag gegen Futsal Allgäu, den Tabellenzweiten der Regionalliga Süd, einen 5:2-Heimsieg. „Die Freude ist sehr groß, denn das waren absolute Big Points“, sagte TSV-Trainer Mathieu Jerzewski begeistert. Dank der drei eingesackten Punkte beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten, BaKi Futsal Nürnberg (spielte 7:7 gegen die Futsal Panthers Ingolstadt), und damit auf den Abstiegsrelegationsplatz nun zwei Zähler. Abgesehen von den Auswirkungen auf die Tabelle stimmte Jerzewski das gesamte Auftreten seines Teams positiv. „Das war eine ganz starke Leistung gegen den Tabellenzweiten“, lobte er.

So., 23.02.2025, 15:30 Uhr

Die Gastgeber schafften es, das dominante Allgäuer Spiel nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, warfen sich zudem in jeden Abschluss und konnten sich auch auf Torwart Michele Pavan verlassen. „Wir waren sehr griffig in der Partie“, stellte der TSV-Trainer fest. Nach sechs Minuten verwertete sein Kapitän, Denys Karmazyn, ein Zuspiel am zweiten Pfosten zum 1:0, beim 2:0 schloss er einen Konter erfolgreich ab.

Im zweiten Durchgang gingen die Gäste ins Risiko, und Neuried holte sich schon früh fünf Fouls ab – zum sechsten und damit einem Zehnmeter kam es aber nicht. „Das haben wir mental sehr gut gemacht, denn es wurde in einigen Aktionen hitzig. Kompliment an meine Spieler, dass sie diesmal im Vergleich zu einigen anderen Spielen die von mir erwünschte Ruhe und Coolness hatten“, lobte Jerzewski.

„Eiserne Lunge“ Karmazyn schießt Neuried auf die Siegesstraße

Karmazyn legte noch drei weitere Treffer nach, ehe die Anschlusstreffer der Allgäuer kamen – zu spät. „Das war alles, was man im Abstiegskampf braucht. Gier, Kampfgeist, Wille, Überzeugung und vor allem ein Team“, schwärmte der TSV-Trainer.

Mit seinen fünf Treffern stach Karmazyn hervor. „Denys ist unsere eiserne Lunge und dementsprechend auch unser Kapitän“, kommentierte Jerzewski. Er lobte dessen Leistung, betonte aber gleichzeitig die Wichtigkeit der Gemeinschaft. „Großartige Performance – wie jeder andere Mitspieler auch. Ohne diese wären keine fünf Treffer zustande gekommen“, so der Neurieder Trainer. Mit Blick auf die kommenden Wochen kündigt er an: „Wir müssen weiter mit Ernsthaftigkeit und harter Arbeit für die Mission Klassenerhalt werkeln.“