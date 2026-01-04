Dank Golden Goal: Überraschungscoup beim FT-Hallenmasters in Freising

Beim Freisinger Tagblatt-Hallenmasters triumphiert ein Überraschungssieger. Der Gastgeber landet nur auf Rang vier.
Freising – Das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters hat einen neuen Champion. Nicht die beiden Bezirksligisten, nicht Vorjahresfinalist Lohhof oder die Turniermannschaft schlechthin, der BC Attaching, sondern die Fußballer vom TSV Allershausen setzten sich am Samstagabend beim prestigeträchtigen Budenzauber in der Sporthalle der Luitpoldanlage durch: Sie gewannen das Endspiel gegen den SV Lohhof mit 2:1 nach Verlängerung – und holten damit zum ersten Mal den Cup. Zuletzt hatte Gastgeber SE Freising zweimal in Folge beim Herrenmasters triumphiert.
Schon in der Vorrunde war zu erkennen, dass es die Allershausener mit der Turnierteilnahme ernst meinten. Gegen den späteren Mitfinalisten Lohhof unterlag der aktuelle Tabellenzweite der Kreisliga 2 zwar mit 3:6, doch ansonsten spielten die Ampertaler in der Gruppe B sehr gut mit: Sie schlugen den SV Vötting (4:0) und den SC Massenhausen (3:0) deutlich und schafften gegen den Bezirksligisten SVA Palzing ein 1:1 – und damit Rang zwei, knapp vor dem Ampertal-Rivalen.
In der Gruppe A gab es dagegen ein echtes Endspiel um den ersten Platz. Nachdem sowohl der SE Freising als auch der SC Kirchdorf (mit 14:0 Toren!) in ihren ersten drei Turnierpartien die Oberhand behalten hatten, musste das direkte Aufeinandertreffen über den Gruppensieg entscheiden. Da führte Bezirksligist SEF standesgemäß durch eine Bude von Johannes Grubmüller mit 1:0. Kreisligist Kirchdorf glich aber spät durch Nertil Hoxhaj aus – und sicherte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang eins in der Vorrundengruppe.
Richtig packend wurde es schließlich in den Halbfinalbegegnungen: Beide Male ging es in die Verlängerung – da war den zahlreichen Fans auf der Tribüne Höchstspannung geboten. Im ersten Semifinale trauten sich sowohl der TSV Allershausen als auch der SC Kirchdorf nicht aus der Deckung. Die Partie plätscherte vor sich hin. Gefährliche Torszenen gab es kaum zu notieren, stattdessen nur zaghafte Fernschüsse. Also fiel die Entscheidung im Turnier-Sudden-Death per Golden Goal. Und hier wurde TSV-Aushilfstorhüter Domenik Baller zum Matchwinner: Von der Mittellinie zimmerte er das Leder in die Maschen und brachte seine Farben so ins Endspiel.
Fast noch kurioser verlief Halbfinale Nummer zwei. Hier sahen die Gäste aus Lohhof bei der Wiederholung des Vorjahresfinales schon wie der sichere Sieger aus: Nach der Freisinger Führung durch Mika List drehten Luan da Costa Barros, Tobias Handra und Daniel Suck die Partie, ehe erneut List verkürzte. Doch der SVL stellte bald durch da Costa Barros den alten Abstand wieder her. So leicht wollten sich die Gastgeber, die heuer mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten waren, allerdings nicht geschlagen geben: Florian Huber und Bastian Lomp stellten in der Schlussminute noch auf 4:4. In der Verlängerung gingen es die Lerchenfelder dann aber zu sorglos an und liefen in einen Konter, den Handra abschloss. „Am Ende hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, bilanzierte SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta, betonte jedoch: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem ganzen Turnier.“
Platz neun ging in diesem Jahr an den SC Massenhausen: Im Gemeindeduell mit dem FC Neufahrn hatten die Sportclub-Mannen am Ende mehr Körner und siegten nach Treffern von Nico Kratzl und Tobias Mock knapp mit 2:1. Für Neufahrn hatte Berk Aksoy spät den Anschluss hergestellt. Rang sieben angelte sich der SV Vötting, der dem BC Attaching im Stadtduell keine Chance ließ: Clement Siegenthaler, Bibek Santoshi, Tobias Hebel sowie ein BCA-Eigentor sorgten für den 4:1-Sieg. Erkin Özege hatte für Attaching zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. Nur mit Platz fünf mussten sich heuer die Palzinger begnügen, die gegen den A-Klassisten Pulling beim 3:2 in die Verlängerung mussten: Simon Emmersberger und Laurentino Contu (2) trafen für den Bezirksligisten, Niklas Baier und Alexander Stöger für den SVP. Und das kleine Finale? Da war beim SEF die Luft raus. Kirchdorf dagegen drehte noch einmal voll auf und gewann durch Tore von Markus Trost, Samuel Nierhaus und Stefan Lohmeier mit 3:0.
Im Finale gab es schließlich noch einmal eine Extra-Ration Budenzauber: Dario Turkman hatte zunächst für den TSV Allershausen getroffen, Lohhofs Paolo D’Avanzo gelang jedoch 20 Sekunden vor Schluss das 1:1. In der Verlängerung war das Match dann schnell rum: Lohhof war bei einem Freistoß nicht zur Stelle, und so schlenzte Thomas Ostermaier das Leder zum 2:1 in die Maschen.
„Es ist schade, dass wir erneut das Finale verloren haben“, sagte SVL-Trainer Sebastian Reger. „Insgesamt war es aber ein Erfolg für uns.“ Groß war der Jubel natürlich bei den Allershausenern: Man habe irgendwann im Laufe des Turniers verstanden, wie man in der Halle spielen müsse, erläuterte Kapitän Alexander Holzmaier. „Am Ende war es ein verdienter Sieg.“
Doch noch zwei weitere Spieler hatten nach dem FT-Hallenmasters allen Grund zur Freude: Zum besten Keeper des Turniers wählten die Trainer den etatmäßigen Stürmer Thomas Hadler vom SC Kirchdorf – und Torschützenkönig mit insgesamt sieben Treffern wurde Niklas Baier vom SV Pulling.