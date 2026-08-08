Dank eines Doppelschlags: Aufsteiger jubelt im Eröffnungsspiel

– Foto: Axel Kammerer

Die neue Verbandsliga-Saison ist da! Am Wochenende geht in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt der erste Spieltag über die Bühne. Im Eröffnungsspiel am Freitagabend jubelte der Aufsteiger VfB Ottersleben. Der Blick auf alle Begegnungen.

Sie haben gezittert, sie haben gebangt, sie haben gejubelt: Der VfB Ottersleben ist mit einem 2:1-Heimerfolg über den SV Fortuna Magdeburg in die neue Verbandsliga-Spielzeit gestartet. Mit einem Doppelschlag brachten Kapitän Jonas Riemann per Elfmeter (21.) und Vincent Nahrstedt (23.) den Meister der LOTTO-Landesliga Nord auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel, dem Anschlusstreffer durch Ali Maarouf (48.) und dem Platzverweis gegen VfB-Innenverteidiger Joel Flügel (56.) wurde es eine Abwehrschlacht des Aufsteigers. Doch diese meisterten die Ottersleber - unter anderem dank ihres starken Schlussmannes Jerrit Schünemann - und sicherten sich so vor 519 Zuschauern die ersten Punkte der Verbandsliga-Saison.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh Haldensleber SC Haldensleben 3 0 PUSH

Es ist das schnelle Wiedersehen zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem Haldensleber SC. Erst zum Ende der vergangenen Saison standen sich beide Teams an selber Stelle gegenüber - damals setzte sich der HSC in einem wilden Duell mit 4:3 durch. Wird es 51 Tage später wieder ähnlich torreich in Emseloh?

Heute, 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Zorbau Zorbau FSV Barleben Barleben 1 1 PUSH

Die letzten fünf Aufeinandertreffen mit dem FSV Barleben hat der SV Blau-Weiß Zorbau allesamt gewonnen - darunter die 2:1- und 4:0-Erfolge der vergangenen Saison. Kann die Elf von Rüdiger Hoppe diese Serie am Sonnabend zum Start der neuen Spielzeit ausbauen?

Am Sonntag feiert Marcus Rauer seinen Einstand als Verbandsliga-Chefcoach: Beim VfB Sangerhausen hatte der 38-Jährige im Sommer die Geschicke von Stefan Kuhnert übernommen. Die Gäste von SV Blau-Weiß Dölau reisen mit leichtem Rückenwind nach Mansfeld-Südharz: In der vergangenen Woche hatte die Elf von René Rath mit dem 1:0-Erfolg bei Schwarz-Weiß Bismark in der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals bereits einen siegreichen Auftakt hingelegt.

Nach Platz drei in der vergangenen Saison und ohne große Abgänge im Kader startet der BSV Halle-Ammendorf als einer der Mitfavoriten in die neue Verbandsliga-Spielzeit. Die erste Aufgabe der neuen Serie wird allerdings gleich knifflig: Die Reise führt an den Ulmenweg zum VfB Merseburg. Dort hatten die Ammendorfer am vorletzten Spieltag der vergangenen Spielzeit mit 2:1 gewonnen. Doch mit Manoel Arnhold als neuen Trainer und spannenden Transfers - wie dem des ehemaligen Drittliga-Spielers Martin Ludwig - hat sich in Merseburg seitdem einiges getan.

Derbyzeit in Reppichau! Der Meister der LOTTO-Landesliga Süd startet mit einem Anhalt-Bitterfelder Duell in die erste Verbandsliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit seinem neuen Trainer Lucian Mihu kommt am Sonntag nach einem großen Umbruch im Sommer als eine Wundertüte ins Osternienburger Land. Die Reppichauer haben dagegen selbst mit sieben Neuzugängen fürs Oberhaus aufgestockt.

Morgen, 16:00 Uhr SC Bernburg SC Bernburg CFC Germania 03 CFC Germania 16:00 live PUSH