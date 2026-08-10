Dank Eigentor: ASV Dachau kassiert die erste Saisonniederlage

Der ASV Dachau verliert gegen Gerolfing. – Foto: Helmut Steurer/FuPa

Die Dachauer erwischten in Gerolfing den besseren Start. Nach zehn Minuten kippte das Spiel jedoch. Während dieser Phase kamen die Gastgeber zu zwei Standardsituationen in aussichtsreichen Positionen. Eine verschliefen die Dachauer komplett – und das nutzte der Gegner aus: FCG-Spielertrainer Christian Träsch bediente nach einer kurz ausgeführten Variante Philipp Haunschild, der aus 16 Metern platziert zum 1:0 traf (16.). „Da haben wir nicht aufgepasst. Das müssen wir uns ankreiden“, sagte Trainer Matthias Koston. „Da hatten wir eine feste Zuteilung. Es passiert uns derzeit ungewöhnlich oft, dass mehrere Spieler pennen.“

Nach einem Sieg und einem Remis zum Saisonstart der Bezirksliga Nord wollte der ASV Dachau den zweiten Dreier einfahren. Beim FC Gerolfing haben sich die Gäste jedoch einen Fehler zu viel erlaubt. Die 0:2-Niederlage in einer ausgeglichenen Partie war damit größtenteils hausgemacht. Trainer Matthias Koston fand: „Wir haben viele junge Spieler auf dem Platz, die noch lernen müssen. Aber zu oft dürfen wir Fehler wie beim ersten Gegentor nicht machen.“

Dachau hat sich die Niederlage „selbst zuzuschreiben“

Dachau arbeitete sich nach dem Rückstand allerdings zurück ins Spiel. Vor allem in den zehn Minuten vor der Pause schien der Ausgleich möglich. Die beste Chance hatte Joel Arthur, der frei vor dem Tor auftauchte, den Ball aber nicht unterbringen konnte. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein wilder Schlagabtausch, ehe sich der ASV fing und Ordnung ins Spiel brachte. Gerolfing stand unter Druck und hatte bis auf einen Pfostenschuss aus der Distanz kaum noch Offensivaktionen. Auf der anderen Seite schrammte der ASV knapp am Ausgleich vorbei, als Mathias Cebulla nach Vorarbeit von Leo Di Pasquale aus sieben Metern abzog, aber genau auf den Torhüter zielte.

Am Ende erhöhte der ASV das Risiko. Ein Ballverlust sorgte für die Entscheidung. Gerolfing konterte, Tobias Erl wollte klären, bugsierte den Ball dabei aber ins eigene Tor. Das 2:0 war die endgültige Entscheidung. „Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir müssen in den entscheidenden Situationen wacher sein“, so Koston. Und weiter: „Diese Fehler müssen wir abstellen.“