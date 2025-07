Dank Dufner: FCK mit Auftaktsieg

Zum Auftakt des 7 Krone Pokals traf der Gastgeber auf die SG Heinstetten. Erste Möglichkeit für die SGM Schmeien nach Freistoß aus halb linker Position, keine Gefahr für die SG Heinstetten. In der 5. min dann der erste Abschluss für die SG Heinstetten, kein für Problem für Stauß. Mitte der 1. Hz. leichtes Übergewicht für die SG Heinstetten, Stauß im Tor der SGM immer wieder im Mittelpunkt. Nach 29 min. fast die Führung für die SG Heinstetten, Steidle L. trifft aus 20 mtr. nur die Latte. In der 40 min. die Führung für die SG Heinstetten, Riester spielt 3 Verteidiger aus und lässt Stauß keine Chance. Dann geht Krauß allein auf Stauß zu und scheitert. In der 48 min. dann der vermeintliche Ausgleich für die SGM Schmeien, jedoch knapp abseits. Kurz vor Schluss kommt Riester im Strafraum zu Fall, Strafstoß für die SG Heinstetten, M. Riester trifft zum 0:2, die Entscheidung. Ullmann erhöht in der Nachspielzeit auf 0:3.

FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen – FC99 1:0 (0:0)

Tore: 52 min. Duffner



Munterer Beginn in der 2. Begegnung, erste Chance für Krauchenwies nach 6. min, der FC 99 kann zur Ecke klären. In der 14 min. hat Erbe die Führung für den FC 99 auf dem Fuß, der Abschluss aus 14 mtr. geht über das Gehäuse. Im Gegenzug verpasst Rauser knapp. Bis zur Halbzeit gab es noch Chancen auf beiden Seiten, Tore allerdings nicht. Zu Beginn der 2. Hz. erhöht Krauchenwies die Schlagzahl. Dann taucht Brändle in der 49 min völlig frei vor dem Gehäuse des FC Krauchenwies auf, sein Abschluss geht knapp am linken Pfosten vorbei. Erneut Brändle, Hoch rettet artistisch auf der Torlinie. Im Gegenzug überwindet Duffner den Keeper des FC 99, Führung für Krauchenwies. In der 57. min die Chance zum Ausgleich für den FC 99, der Freistoß von der rechten Seite durch Stroppel geht knapp am Pfosten vorbei. Am Ende blieb es beim knappen Sieg für Krauchenwies.