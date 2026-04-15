Dank Dreierpack: Ricker-Rasteiro schießt Peckeloh zum nächsten Sieg FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen. von red · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

Leandro Ricker-Rasteiro will mit Peckeloh oben nochmal angreifen

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. ➡️ Melde Dich jetzt zu unserem VELTINS-Newsletter an. 📧 Über unseren VELTINS-Newsletter werden regelmäßig exklusive Gewinnspiele veranstaltet und über alle Neuigkeiten rund um die Brauerei und unsere Produkte informiert.

Es läuft beim SC Peckeloh. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Vittorio Lombardi ungeschlagen und rückt damit nochmal an Platz Zwei heran. Maßgeblichen Anteil daran hat Leandro Ricker-Rasteiro, der beim jüngsten Sieg mit einem Dreierpack glänzte. In unserem Interview spricht er über die aktuelle Form des SC, wie er sich in Peckeloh fühlt und wer ihm Kraft gibt.

Platz 2 noch im Visier Es war nicht das erste Mal, dass Ricker-Rasteiro drei Treffer in einer Partie erzielte, doch die Freude ist immer gleich groß. „Es fühlt sich super an, aber vor allem, weil ich der Mannschaft damit zu einem enorm wichtigen Sieg verhelfen konnte", gibt sich der Matchwinner bescheiden. Für Peckeloh zählt aktuell nur die maximale Punkteausbeute, um Platz Zwei noch zu erreichen. Der Abstand liegt aktuell nur bei drei Punkten. Während der Spitzenreiter enteilt scheint, ist der zweite Platz das erklärte Ziel. „Acht Punkte auf Platz eins sind deutlich, aber der zweite Platz könnte mit einem Aufstiegsspiel belohnt werden. Das ist unser Ziel für die letzten Spiele", so Ricker-Rasteiro. Dass es nach einem schwierigen Saisonstart mit großem Umbruch nun so gut läuft, liegt für ihn an der gefunden Chemie: „Wir wissen mittlerweile, wie alle ticken. Wir haben eine brutale Qualität im Kader und können die Serie noch lange halten."