Dank Dreierpack: Ricker-Rasteiro schießt Peckeloh zum nächsten Sieg

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
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Es läuft beim SC Peckeloh. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Vittorio Lombardi ungeschlagen und rückt damit nochmal an Platz Zwei heran. Maßgeblichen Anteil daran hat Leandro Ricker-Rasteiro, der beim jüngsten Sieg mit einem Dreierpack glänzte. In unserem Interview spricht er über die aktuelle Form des SC, wie er sich in Peckeloh fühlt und wer ihm Kraft gibt.
Platz 2 noch im Visier
Es war nicht das erste Mal, dass Ricker-Rasteiro drei Treffer in einer Partie erzielte, doch die Freude ist immer gleich groß. „Es fühlt sich super an, aber vor allem, weil ich der Mannschaft damit zu einem enorm wichtigen Sieg verhelfen konnte", gibt sich der Matchwinner bescheiden. Für Peckeloh zählt aktuell nur die maximale Punkteausbeute, um Platz Zwei noch zu erreichen. Der Abstand liegt aktuell nur bei drei Punkten. Während der Spitzenreiter enteilt scheint, ist der zweite Platz das erklärte Ziel. „Acht Punkte auf Platz eins sind deutlich, aber der zweite Platz könnte mit einem Aufstiegsspiel belohnt werden. Das ist unser Ziel für die letzten Spiele", so Ricker-Rasteiro. Dass es nach einem schwierigen Saisonstart mit großem Umbruch nun so gut läuft, liegt für ihn an der gefunden Chemie: „Wir wissen mittlerweile, wie alle ticken. Wir haben eine brutale Qualität im Kader und können die Serie noch lange halten."
Seine persönliche Torquote − aktuell steht er bei sieben Treffern − ordnet er dem Teamerfolg unter. Letztes Jahr waren es zwölf Tore, doch er betont: „Mannschaftserfolg steht an erster Stelle. Wenn ich am Ende mehr Tore habe als letzte Saison, wäre ich wunschlos glücklich, aber das ist zweitrangig."
Von Osnabrück über Lohne nach Peckeloh
Dass der Offensivmann heute in Peckeloh wirbelt, hat er auch einer alten Bekanntschaft zu verdanken. Kevin Ikeakhe, den er bereits aus der U16 beim VfL Osnabrück kannte, tütete den Transfer 2023 ein. Nach seiner Zeit beim TuS Blau-Weiß Lohne, wo er bereits Regionalliga-Luft schnupperte, suchte er in Peckeloh wieder mehr Spielzeit und vor allem den Spaß am Fußball. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Verein ist familiär und die Infrastruktur top, um sich weiterzuentwickeln." Auch das Verhältnis zum Trainer Vittorio Lombardi hat sich nach einer Kennlernphase prächtig entwickelt: „Er bereitet uns mit einer Top-Gegneranalyse super auf jedes Spiel vor."
Persönlicher Support für den Saisonendspurt
Trotz seiner Erfahrung und der hohen Qualität, setzt Ricker-Rasteiro auf eine ganz persönliche Kraftquelle. Vor jedem Spiel gibt es ein festes Ritual: „Ich habe immer ein Bild von meiner Freundin und mir am rechten Schienbeinschoner." Überhaupt ist die Familie sein größter Antrieb. Ob Mutter, Vater oder die Freundin − der Rückhalt von zu Hause gibt ihm die nötige Energie für die 90 Minuten auf dem Platz. Mit dieser Unterstützung und seiner aktuellen Form scheint der SC Peckeloh für den Endspurt der Saison bestens gerüstet zu sein. Heute Abend geht es aber erst einmal im Pokal weiter. Dort wartet im Halbfinale der TuS Hoberge-Uerentrup aus der Kreisliga B. Ricker-Rasteiro und Peckeloh wollen den Titel im Kreispokal Bielefeld gerne verteidigen.