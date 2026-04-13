Dank drei schnellen Treffern: Planegg feiert souveränen Auswärtssieg

Spielbestimmend: Die Planegger (blaue Trikots) hatten keine allzu große Mühe mit Gastgeber Penzberg. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Mit drei frühen Treffern schockte der SVP die Gastgeber. „Sie haben uns das Toreschießen aber auch nicht unbedingt schwer gemacht“, berichtete Vidak. Nach einer Ecke kam Momko Kojic aus drei Metern frei zum Abschluss, die schnelle Führung war perfekt. Nur 180 Sekunden später war FCP-Keeper Benedikt Zeisel zu langsam, und Aleksander Demonjic drückte den Ball über die Linie. Penzberg kam überhaupt nicht ins Spiel und leistete sich immer wieder gravierende Fehler im Spielaufbau. In der 18. Minute schnappte sich Demonjic den Ball nach einem Ballverlust und erzielte sein bereits 25. Saisontor.

Planegg – Pero Vidak blickte ein bisschen neidisch auf den Rasenplatz des 1. FC Penzberg . „Den hätten wir auch gerne“, bekannte der Trainer des SV Planegg -Krailling. Umso unverständlicher war es für ihn, dass die Begegnung am Samstag bei frühsommerlichen Temperaturen auf dem benachbarten Kunstrasen ausgetragen wurde. „War nicht unbedingt angenehm bei der Hitze“, berichtete Vidak. Rein sportlich wurde das Match beim heimstarken Tabellenfünften aber zum Triumphzug für die weiter auf Rang zwei liegenden Fußballer aus dem Würmtal . Mit einem letztlich souveränen 3:0 behaupteten sie ihren Vorsprung auf die Konkurrenz.

Planegg schickt klare Botschaft an die hinter ihnen platzierten Aufstiegskonkurrenten

Die Gastgeber wachten erst nach der Pause auf. Besonders die Einwechslung von Angreifer Dominik Bacher half den Penzbergern. „Ein sehr starker Stürmer“, lobte Vidak. Doch die Hausherren machten nichts aus ihren Möglichkeiten. Selbst als der Schiedsrichter auf Foul von Amani Mbaraka im Strafraum entschied, reichte es für die Hausherren nicht zu einem Treffer. Der eingewechselte Florian Langenegger scheiterte mit dem zu mittig geschossenen Strafstoß an SVP-Kapitän Marijan Krasnic (65.). „Das war sehr wichtig, sonst wäre es vielleicht noch einmal eng geworden“, urteilte Vidak.

So schaukelten die Planegger das Ergebnis über die Zeit und sendeten damit eine klare Botschaft an die hinter ihnen platzierten Aufstiegskonkurrenten TSV Gilching-Argelsried und SV Waldeck-Obermenzing. Bereits in der Vorsaison hatten die Würmtaler auf dem Penzberger Kunstrasen mit 3:0 gewonnen. „Sollte es für den Aufstieg nicht reichen, kommen wir gerne wieder her“, sagte Vidak. Bei seinem Team hatte sich die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Spielgestalters Mario Simic in die Startelf positiv bemerkbar gemacht. „Er hat stark gespielt“, lobte der SVP-Coach.