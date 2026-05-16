Dank Doppelpacker Dendorfer: Untertraubenbach ist fast durch Relegation im Kreis Cham/Schwandorf: Der FCU ringt Pfreimd II nach einer heißen Crunchtime nieder und hat beste Chancen auf den Kreisliga-Erhalt von Florian Würthele · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Der FC Untertraubenbach (schwarze Trikots) steht kurz vorm Kreisliga-Verbleib. – Foto: Heiko Gietlhuber/Archiv

Kurz vor 20 Uhr brandete am Samstagabend nahe des Steinberger Sees Jubel auf. Und zwar von Seiten der Spieler und Fans des FC Untertraubenbach. In der Relegation im Fußballkreis Cham/Schwandorf setzte sich der Tabellen-Dreizehnte der Kreisliga Ost mit 2:1 (0:0) gegen den Kreisklassen-Vize SpVgg Pfreimd II durch. „Traumboch“ steht damit kurz vor dem Verbleib in der Kreisliga. Sollte Arnschwang und/oder Ettmannsdorf II bzw. Mitterdorf via Relegation ein Bezirksliga-Ticket lösen, hätte der FCU bereits sein Kreisliga-Ticket sicher. Pfreimds „Zweiter“ bleibt hingegen nur eine minimale Restchance, doch noch aufsteigen zu können.



637 Zuschauer in Steinberg am See sahen in der ersten Halbzeit mehrere Tormöglichkeiten, aber keine Tore. Mitte der ersten Hälfte bekam je Spieler pro Team eine Zeitstrafe aufgebrummt. Pech hatte Untertraubenbach kurz vor der Pause, als Sebastian Kurz' Schuss an den Innenpfosten titscht und von dort wieder ins Spielfeld flog (42.). Unmittelbar nach Wiederbeginn durfte der FCU dann aber doch jubeln. Nach einer klasse Kombination traf Markus Dendorfer wuchtig ins Tor (46.).



Fortan zog sich der Kreisligist ein wenig zurück und ging in Lauerstellung, Pfreimd hatte das Spielgerät zumeist nur in ungefährlichen Zonen des Spielfelds. Als viele schon damit rechneten, dass es beim 1:0 bleiben würde, schlug Pfreimd zu. Nach einem Angriff über links traf Michael Hägler zum späten Ausgleich (89.). Traubenbachs Antwort folgte auf dem Fuß: Nur eine Zeigerumdrehung später schnürte Dendorfer seinen persönlichen Doppelpack, als er frei vor Keeper Braun auftauchte und eiskalt einschob. Der Schlusspunkt!





Alles auf einen Blick:



FC Untertraubenbach: Johannes Hecht, Paul Kurz, Sebastian Kurz, Bastian Groitl, Fabian Raith (84. Markus Dendorfer) (90. Michael Dendorfer), Julian Piendl, Marco Wild, Alexander Kleinert (41. Patrick Wild), Philipp Winterl (37. Florian Meier), Markus Dendorfer (76. Roy-Kenny Scholz) (90. Michael Dendorfer)

SpVgg Pfreimd II: Jonas Braun, Lukas Sebald (70. Simon Sebald), Sandro Aurich (56. Fabian Strehl), Nicolas Tröster (88. Tician Kraus), Jonas Mutzbauer, Elias Dobler, Johannes Zeus, Zacharias Raab, Tician Kraus (63. Nick Irlbacher), Michael Prey, Michael Hägler

Tore: 1:0 Markus Dendorfer (46.), 1:1 Michael Hägler (89.), 2:1 Markus Dendorfer (90.)

Schiedsrichter: Marco Daucher (Schwarzenfeld) - Zuschauer: 637