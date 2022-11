Der FC Hennef hatte auch im Derby allen Grund zur Freude. – Foto: Boris Hempel

Dank Derbysieg - Hennef bleibt ganz oben dran Mittelrheinliga: Der FC Hennef gewinnt auch im Sieg-Derby und bleibt punktgleich mit Tabellenführer FC Wegberg-Beeck.

Die Vorzeichen vor diesem Derby zweier Mannschaften aus dem Kreis Sieg waren auf dem Papier recht klar: Der FC Hennef knüpft nahtlos an die starke Vorsaison an und spricht im Aufstiegskampf bisher ein gehöriges Wörtchen mit. Ganz anders ist die Gemütslage beim Siegburger SV. Obwohl es seit dem Trainerwechsel zu Thomas Klimmeck schon etwas besser läuft, hängt der Vorjahres-Siebte weiter in den unteren Tabellenregionen der Mittelrheinliga fest.

Gerade in der vergangenen Saison waren die Aufeinandertreffen des SSV und des FCH nicht immer fußballerische Leckerbissen. Sowohl im August 2021, als auch im März diesen Jahres gab es jeweils ein torloses Remis. Dieses Mal fielen Tore - so viel sei schonmal vorweggenommen. Viele Spieler wechselten die Seiten Besonders interessant wird die Begegnung auch durch die zahlreichen Wechsel zwischen den beiden Vereinen. So stürmte Kai Schusters im März noch für den FC Hennef, Joel Kouekem wurde eingewechselt. Heute standen beide in der Startelf des Siegburger SV. Aber auch Hennef bediente sich beim Lokalrivalen. Abwehrspieler Tarik Dogan und die Offensivkräfte Masahiro Fujiwara und Robin Schmidt liefen im vergangenen Aufeinandertreffen noch für den SSV auf, am Sonntag trugen sie das Trikot der Rot-Weißen. Auch Dennis Eck wechselte von Siegburg nach Hennef - man kennt sich also untereinander.

Ein Eigentor leitet den FCH-Sieg ein