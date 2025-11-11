Dank Blitzstart: Langengeisling feiert klaren Sieg gegen Röhrmoos

Mit zwei Elfmetertoren von Ronja Buttstedt gelingt dem FC Langengeisling die Revanche in der Bezirksoberliga vor heimischem Publikum.
Mit einem 4:0-Erfolg gegen die SpVgg Röhrmoos hat der FC Langengeisling seine Pflichtaufgabe erfüllt und sich für die Niederlage in der vergangenen Saison revanchiert. Die Geislinger Fußballerinnen bleiben damit Zweiter in der Bezirksoberliga.
Schon früh stellte Julia John die Weichen auf Sieg, als sie einen weiten Flankenball von Carina Sedlmeier aus etwa acht Metern in die Maschen köpfte (10.). Nach einem Eckball hatten kurz darauf Sedlmeier und im Nachschuss Alexandra Bauer die Möglichkeit auf das 2:0. Sie wurden aber jeweils geblockt. Dann setzte sich Nana Opoku rechts im Strafraum durch und ließ Keeperin Chantal Kempkens keine Chance (34.) – nach schöner Vorarbeit von Youngster Christina Bauer. Kurz zuvor war Opoku, schön freigespielt von Jasmin Ziegler, frei vor der SpVgg-Torfrau gescheitert.
„Die letzten 15 Minuten bis zur Halbzeitpause haben wir dann unsauber gespielt“, kritisierte Coach Stefan Karamatic. Und nach Wiederanpfiff übernahmen dann zeitweise sogar die Gäste das Geschehen.
„Wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen“, meinte der Coach, allerdings hatte er mit Opoku eine Stürmerin in den FCL-Reihen, die oftmals nur mit Foul gebremst werden konnte. Zweimal auch im Strafraum, sehr zur Freude von Ronja Buttstedt, die beide Elfmeter verwandelte (64./67.). Einmal traf sie ins linke, einmal ins rechte Eck.
Die Partie war entschieden, trotzdem blieb es hektisch. Nach vorne ging nicht mehr viel, allerdings ließ die Defensive so gut wie keine Möglichkeiten zu. Karamatic: „Am Ende ein verdienter Sieg auch in der Höhe.“