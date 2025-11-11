Dank Blitzstart: Langengeisling feiert klaren Sieg gegen Röhrmoos

Mit einem 4:0-Erfolg gegen die SpVgg Röhrmoos hat der FC Langengeisling seine Pflichtaufgabe erfüllt und sich für die Niederlage in der vergangenen Saison revanchiert. Die Geislinger Fußballerinnen bleiben damit Zweiter in der Bezirksoberliga.

Schon früh stellte Julia John die Weichen auf Sieg, als sie einen weiten Flankenball von Carina Sedlmeier aus etwa acht Metern in die Maschen köpfte (10.). Nach einem Eckball hatten kurz darauf Sedlmeier und im Nachschuss Alexandra Bauer die Möglichkeit auf das 2:0. Sie wurden aber jeweils geblockt. Dann setzte sich Nana Opoku rechts im Strafraum durch und ließ Keeperin Chantal Kempkens keine Chance (34.) – nach schöner Vorarbeit von Youngster Christina Bauer. Kurz zuvor war Opoku, schön freigespielt von Jasmin Ziegler, frei vor der SpVgg-Torfrau gescheitert.