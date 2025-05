Dank Baselt-Doppelpack: Rotenburg gewinnt in Etelsen

Der zuletzt ein 2:2 gegen Meister LSK ergatternde RSV begann sehr dominant, ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und kreierte mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Als treffsicher erwies sich Linus Baselt, der sowohl in der 13. als auch in der 28. Minute einnetzte und damit die 2:0-Pausenführung besorgte. Die Gäste verpassten es jedoch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. So verkürzte Leon Krämer in Minute 68 auf 1:2. Im Schlosspark kam nochmal Spannung auf, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr.