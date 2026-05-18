Dank Arndt-Hattrick: Gladbach hat den Titel weiterhin „in der Hand“

Ligaprimus Bergisch Gladbach behauptet sich gegen Verfolger Frechen. – Foto: Nick Förster

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat die Meisterschaft in der Mittelrheinliga und die damit verbundene Rückkehr in die Regionalliga nach wie vor in der eigenen Hand. Dank eines Hattricks von Top-Knipser Tristan Arndt behält der Spitzenreiter im Aufstiegskampf weiterhin die Pole-Position und Rivale Siegburger SV 04 auf Abstand. 09-Coach Kevin Kruth zeigt sich nach Anpfiff sichtlich erleichtert über den wichtigen Dreier und spricht mit Blick auf das bevorstehende Saisonfinale von der nach wie vor „besten Ausgangssituation aller Teams.“ Sein Gegenüber Okan Özbay macht die Auswärtspleite seiner Elf derweil an der starken individuellen Qualität des Gegners fest.

Durch den Heimsieg festigt Bergisch Gladbach seinen Platz an der Sonne und hat nach wie vor beste Karten auf den Regionalliga-Aufstieg. Verfolger Siegburg befindet sich jedoch mit einem Zähler Rückstand unmittelbar in Lauerstellung. Beim Kontrahenten aus Frechen geht es hingegen um nichts Zählbares mehr, schließlich befinden sich die Zwanziger im oberen Tabellenmittelfeld. Durch die Niederlage ist die Elf von Chefcoach Okan Özbay allerdings auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen, was den 33-jährigen Übungsleiter nicht gerade positiv abholt. Aus Sicht des Coaches sei die Niederlage gegen einen solch starken Gegner zwar durchaus vertretbar, seine Mannschaft habe sich jedoch durch eigene Unsauberkeiten selbst in Schwierigkeiten gebracht: “Wir hatten in den ersten 30 Minuten einfach zu viele Ballverluste und Passfehler in Räumen, die eigentlich komplett offen waren. Der Gegner hat es uns regelrecht angeboten, aber wir waren heute nicht in der Lage, das konsequent zu bestrafen. Zur Halbzeit liegen wir dann durch eine Einzelaktion - und zu dem Zeitpunkt leider auch etwas unverdient - hinten“, schlussfolgert der Cheftrainer mit Blick auf den ersten Durchgang seiner Elf.

Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt, als das Spielgerät ein erstes Mal im Netz zappelte: Leon Ruhrig nutzte einen Eckstoß der SpVg Frechen 20 und das darauffolgende Durcheinander im gegnerischen Strafraum zur unerwarteten Gästeführung (10.). Weil jedoch nur drei Minuten darauf 09-Verteidiger Maik Marquardt auf selbige Art und Weise traf (13.), war das Momentum der Gäste schnell wieder verspielt. Dass Tristan Arndt mit seinem 16. Saisontreffer im direkten Anschluss auf traumhafte Art und Weise das Spiel drehte (16.), brachte die Hausherren dann früh auf die Siegerstraße. Allen voran der 24-jährige Stürmer trumpfte anschließend groß auf: Durch einen verwandelten Strafstoß kurz nach dem Seitenwechsel (55.) und seinem dritten Tagestreffer mit Anbeginn der Schlussphase (75.) setzte der Top-Torjäger im Alleingang den Deckel auf die Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel hätten seine Jungs sich das Leben dann weiter selbst schwer gemacht und durch eigene Fehler Gegentreffer begünstigt, wie Özbay weiter ausführt: „In der zweiten Halbzeit bringen wir uns durch einen desaströsen Abspielfehler nach hinten selbst in die Bredouille. Daraus entsteht ein Elfmeter: Unser Torwart verzögert kurz und der Stürmer lässt sich nach einer Bewegung geschickt in ihn reinfallen. Nach dem 1:3 war dann auch nicht mehr viel drin, weil uns am Ende einfach die Qualität gefehlt hat, so eine Partie noch einmal zu drehen“, resümiert Özbay anerkennend. Ein Sonderlaub hat er schlussendlich insbesondere für Dreierpacker Arndt übrig: „Er hatte heute maximalen Anteil daran, dass das Spiel auf die Seite von Bergisch Gladbach gekippt ist“, lobt der Übungsleiter die Leistung des Matchwinners.

Kruth: „Hatten die absolute Überzeugung, das Spiel zu ziehen“

Dass sich der Spitzenreiter an diesem Tag voll und ganz auf die Dienste seines torgefährlichsten Spielers verlassen konnte, ist auch 09-Coach Kevin Kruth bewusst. Der 40-jährige Cheftrainer spricht nach Spielende von einer wichtigen Reaktion auf die 1:4-Schlappe gegen den SSV Merten in der Vorwoche und ordnet die Gemengelage seiner Truppe im Titelkampf klar ein: „Es war sehr wichtig, dass wir nach dem 0:1 unmittelbar und gut reagiert haben und selbst durch eine Ecke das 1:1 erzielt haben. Ab da waren wir richtig im Spiel. Man hat gemerkt, dass die Jungs die absolute Überzeugung hatten, dieses Spiel unbedingt zu ziehen“, lobt der Übungsleiter das Engagement und die Moral seiner Mannen.

Während der Ligaprimus im ersten Spielabschnitt noch etwas Probleme hatte, habe die Mannschaft im zweiten Durchgang dann nichts mehr anbrennen lassen, wie Kruth anerkennend hervorhebt: „In der zweiten Halbzeit standen wir gegen den Ball noch besser. Die Jungs sind gut drangeblieben und hatten eine gute Schärfe gegen den Ball. Wir haben das Zentrum und die Achterräume konsequenter beschützt, sodass Frechen dort nicht mehr so leicht reinkombinieren konnte“, erklärt der Chefcoach. Nach der bitteren Niederlage gegen Merten zuletzt hätte der Sieg zudem besondere Strahlkraft: „Der Auftritt nach der Niederlage in der Vorwoche war gut. Es war sehr wichtig, dass wir nach dem Rückschlag so gut zurückgekommen sind. Jetzt haben wir noch drei Spiele vor der Brust und weiterhin alles in der eigenen Hand. Wir haben aktuell die beste Ausgangssituation der Liga - dafür wollen wir in jedem Spiel über das Limit gehen, um diese Spitzenposition bis zum Saisonfinale am 07. Juni zu verteidigen“, betont Kruth.

In der kommenden Woche bekommt es der Aufstiegsanwärter mit dem bereits feststehenden Absteiger Sportfreunde Düren zutun. Anschließend warten die Duelle mit dem FC Wegberg-Beeck und der SpVg Porz. Für die SpVg Frechen geht es derweil im Saisonendspurt ebenfalls gegen Beeck, Porz und den FC Teutonia Weiden.